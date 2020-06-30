Ростуризм: Спрос на поездки внутри РФ может превысить показатели 2019 года

В 2020 году спрос на туристические поездки по стране может быть выше показателей прошлого года, заявила в видеоинтервью "РГ" руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Воздержусь от того, чтобы называть конкретные цифры. Турсезон только начинается, давайте просмотрим. Я думаю, что спрос будет большим и превысит показатели прошлого года", - сказала Догузова.

Глава ведомства отметила, что сейчас предпринимаются меры для поддержки туроператоров и стимулирование спроса на турпоездки.

"Одна из ключевых программ, которую мы запускаем, - субсидирование процентной ставки на строительство новых отелей и реконструкцию старых, а также многофункциональных комплексов. Это, по сути, дешевые кредиты, для тех инвесторов, которые будут готовы инвестировать в туризм", - пояснила глава Ростуризма.

Также действуют меры, направленные на создание доступного турпродукта. "Это и чартерная перевозка, и возможно субсидирование маршрутов за счет удешевления транспортной составляющей. Сейчас механизм дорабатываться. Я думаю, мы в самое ближайшее время сможем поделиться подробностями", - подчеркнула Догузова.