С 1 июля авиарейсы на черноморское побережье будут выполняться из десятков городов

С 1 июля авиакомпании будут выполнять рейсы в Крым и Краснодарский край из десятков городов, сообщила в видеоинтервью "РГ" руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Вместе с Минтрансом расширили авиасообщение с уже популярными курортами - Крымом, Сочи. В Крым самолеты будут летать с завтрашнего дня из 60 городов. Это беспрецедентно. Чуть меньше в Краснодарский край, но тоже почти из 50 городов", - сказала она.

Как пояснила Зарина Догузова, Ростуризм работает над расширением доступных туристских направлений и уже достаточно сильно продвинулся в этой части.

Кроме того, создаются также новые маршруты. Если обратиться сейчас к крупному туроператору, он предложит около десяти интересных продуктов от Калининграда до Владивостока, заметила Догузова.

"Уже сейчас туроператоры, понимая, что мы готовы будем их поддержать, ставят чартеры, создают доступные пакетные тура для наших граждан", - сказала она.