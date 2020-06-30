С начала года в армию РФ поступило 776 образцов новейшего вооружения

План боевой подготовки в зимнем периоде обучения в Вооруженных силах выполнен практически в полном объеме. На летний период из-за пандемии коронавируса перенесена только незначительная часть мероприятий, связанных с выездом в другие регионы и за границу. Об этом во вторник на селекторном совещании в Минобороны сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

Фото: предоставлено Минобороны