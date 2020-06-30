Постановление правительства Саратовской области от 30 июня 2020 года № 550-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208‑П"

1. Внести в постановление Правительства саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "о введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, изложив постановление в следующей редакции:

"О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании Федерального закона "о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и предписаний Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 25 марта 2020 года № 1, от 26 марта 2020 года № 2, от 30 марта 2020 года № 3, от 10 мая 2020 года № 18, от 29 мая 2020 года № 26, от 29 мая 2020 года № 27, от 8 июня 2020 года № 32, от 8 июня 2020 года № 33, от 18 июня 2020 года № 35, от 18 июня 2020 года № 36, от 23 июня 2020 года № 37, от 29 июня 2020 года № 39, от 30 июня 2020 года № 40 Правительство саратовской области постановляет:

1. Ввести на территории саратовской области следующие ограничения:

1.1. Запретить:

с 27 марта 2020 года по 15 июля 2020 года включительно доступ посетителей в плавательные бассейны;

с 30 марта 2020 года по 15 июля 2020 года включительно проведение на территории Саратовской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий;

с 22 июня 2020 года проведение в местах массового отдыха людей (парках, скверах, парках культуры и отдыха, природных парках и т. п.) досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан.

1.1.1. Установить, что доступ посетителей в фитнес-центры осуществляется при условии соблюдения следующих требований:

перед открытием фитнес-центров проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

перед открытием фитнес-центров проведение работы по очистке, дезинфекции и оценке эффективности работы вентиляционной системы, за исключением случаев наличия актов об эффективности работы вентиляционной системы, за исключением случаев наличия актов о проведении таких работ менее 1 года назад;

назначение ответственного сотрудника, контролирующего соблюдение настоящих требований;

обеспечение соблюдения социального дистанцирования в местах общего пользования (холлы, стойки регистрации) не менее 1,5 м с помощью сигнальной разметки;

проведение в помещениях профилактической дезинфекции с учетом эпидемиологической ситуации;

использование для дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;

проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств: всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т. д.), спортивного инвентаря, лежаков, скамеек - не реже 1 раза в 2 часа, общественных туалетов, помещений душевых, раздевалок - не реже 1 раза в 2 часа, помещений общего пользования - не реже 1 раза в 4 часа;

организация при входе и в местах общего пользования мест обработки рук антисептическими средствами, обеспечение условий для соблюдения гигиены рук;

обеспечение пятидневного запаса дезинфицирующих, моющих, антисептических средств и средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

проведение в залах для занятия спортом обеззараживания воздуха с применением соответствующих устройств согласно инструкции;ы

организация при возможности проветривания помещений каждые 2 часа;

организация перед началом смены "входного фильтра" с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. Не допускается к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). Проведение термометрии не менее 2 раз в день (утром и вечером);

обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией), перчатками, дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук;

повторное использование одноразовых масок, а также использование увлаженных масок не допускается;

обеспечение контроля за применением персоналом средств индивидуальной защиты;

организация централизованного сбора использованных одноразовых масок с герметичной упаковкой их в 2 полиэтиленовых пакета перед размещением в контейнеры для сбора отходов;

соблюдение персоналом (включая работающих по совместительству, персонал компаний, предоставляющий услуги по договорам аутсорсинга, а также сервисных предприятий, эксплуатирующих оборудование учреждения) при выполнении своих служебных обязанностей мер личной гигиены, использование масок и перчаток (смена одноразовой маски каждые 3 часа, фильтров многоразовых масок - в соответствии с инструкцией, перчаток - по мере загрязнения или повреждения);

использование масок тренерским составом, за исключением времени проведения тренировок;

снижение контактов между персоналом и между посетителями: расстановка спортивного оборудования с соблюдением дистанции не менее 1,5 м, площадь залов для занятия спортом - 4 кв. м на 1 посетителя, использование кабинок в раздевалке с учетом социальной дистанции не менее 1,5 м (сигнальная разметка);

запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком;

предоставление посетителям только упакованных напитков и готовой пищевой продукции (блюд) исключительно в промышленной упаковке (ланч-боксах) с возможностью разогрева в специально оборудованных местах.

1.2. Ограничить с 1 июня 2020 года по 15 июля 2020 года включительно деятельность музеев, организаций, осуществляющих выставочную деятельность, театров, иных организаций исполнительских искусств, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, аквапарков, зоологических садов в части запрета доступа посетителей.

1.3. Приостановить с 27 марта 2020 года по 15 июля 2020 года включительно:

предоставление социальных услуг, предусматривающих проведение спортивных, досуговых, экскурсионных мероприятий и групповых занятий;

проведение досуговых мероприятий в помещениях, расположенных в объектах торговли (торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, (комплексах, универмагах, моллах и других).

1.4. Приостановить:

1) с 28 марта 2020 года по 30 июня 2020 года включительно работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, а также осуществляющие деятельность на территории аэропортов.

Установить, что с 1 июля 2020 года возобновляется работа предприятий общественного питания при условии соблюдения следующих требований:

обслуживание посетителей только на открытых площадках при стационарных предприятиях общественного питания (без обслуживания посетителей в помещениях предприятий общественного питания) с размещением столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии не менее 1,5 м;

организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" с проведением контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками респираторного заболевания; уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта российской Федерации (опрос, анкетирование и др.);

обеспечение персонала запасом одноразовых или многоразовых со сменными фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией) для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлаженных масок не допускается;

обеспечение контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты;

организация централизованного сбора использованных одноразовых масок. Перед их размещением в контейнеры для сбора отходов герметичная упаковка в 2 полиэтиленовых пакета;

организация для посетителей мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками;

проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха персонала, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники;

применение для проведения дезинфекции дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке и разрешенных к применению в организациях общественного питания, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях;

обеспечение не менее пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток;

применение в закрытых помещениях с постоянным нахождением работников предприятия устройств для обеззараживания воздуха;

проветривание (при возможности) рабочих помещений каждые 2 часа;

количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать потребности организации. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью;

рекомендуется оснащение организаций общественного питания современными посудомоечными машинами с дезинфицирующим эффектом для механизированного мытья посуды и столовых приборов. Механическая мойка посуды на специализированных моечных машинах производится в соответствии с инструкциями по их эксплуатации, при этом применяются режимы обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды и столовых приборов при максимальных температурных режимах;

при отсутствии посудомоечной машины мытье посуды осуществляется ручным способом с обработкой всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению;

при выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий для соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды применяется одноразовая столовая посуда и приборы или работа организации не осуществляется;

при применении одноразовой посуды производится сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты;

2) с 28 марта 2020 года по 15 июля 2020 года включительно работу объектов розничной торговли, за исключением:

а) аптек и аптечных пунктов,

б) объектов розничной торговли, осуществляющих деятельность на территории аэропортов;

в) объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров, печатных средств массовой информации, автотранспортных средств, мотоциклов, сельскохозяйственных машин, товаров для животных, ветеринарных препаратов и (или) непродовольственных товаров и услуг первой необходимости, указанных в приложении к настоящему постановлению, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

г) объектов розничной торговли непродовольственными товарами, имеющих отдельный наружный (уличный) вход в данный объект и до 400 кв. м площади торгового зала, при соблюдении требований пребывания потребителей из расчета 4 кв. м на одного человека и при условии соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий, дезинфекционного режима и социального дистанцирования.

1.5. При оказании услуг салонами красоты, оказании услуг косметическими, спа-салонами, соляриями, а также при оказании услуг банями, саунами и иными объектами, в которых оказываются подобные услуги, необходимо соблюдать санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекционный режим и социальное дистанцирование.

При оказании парикмахерских услуг, стоматологических услуг необходимо соблюдать санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекционный режим и социальное дистанцирование между посетителями не менее 1,5 м.

1.6. Приостановить в учреждениях, подведомственных министерству труда и социальной защиты области:

оказание сервисных (платных), дополнительных социальных услуг, за исключением дополнительных социальных услуг, предоставляемых получателям социальных услуг в форме социального обслуживания на дому;

оказание социальных услуг в стационарной форме в комплексных центрах социального обслуживания населения области, социально-оздоровительных и реабилитационных центрах с даты окончания текущего заезда;

оказание социальных услуг в полустационарной форме, за исключением служб оказания экстренной психологической помощи по телефону, службы "социальное такси", отделений, обеспечивающих оказание срочных (неотложных) социальных услуг населению, отделений ночного пребывания для лиц без определенного места жительства ГАУ со "Комплексный центр социального обслуживания населения Балаковского района" и ГАУ со "Комплексный центр социального обслуживания населения Балашовского района", ГБУ со "Саратовский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий";

выдачу путевок в социально-оздоровительные центры области.

1.7. Руководителям организаций социального обслуживания семьи и детей предусмотреть работу дежурных групп отделений дневного пребывания детей.

1.8. Руководителям комплексных центров социального обслуживания населения Саратовской области использовать автотранспорт, предназначенный для доставки граждан, проживающих в сельской местности, в возрасте 65 лет и старше в медицинские организации для проведения диспансеризации и профилактических осмотров, для организации работы мобильных бригад комплексных центров социального обслуживания населения Саратовской области по оказанию помощи гражданам, обратившимся на "горячую линию", созданных в указанных учреждениях в период введенных ограничительных мероприятий.

1.9. Приостановить с 28 марта 2020 года по 15 июля 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, туристических базах и базах отдыха, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

1.10. Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

1.11. Обязать:

1.11.1. Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 м (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, носить лицевые маски в общественных местах, к которым относятся здания, строения, в которые имеют доступ все желающие физические лица, организации, предназначенные для оказания населению различных услуг (бытовых, аптечных, почтовых, финансовых, оздоровительных, образовательных и иных услуг), магазины, предприятия рознично-торговой сети, транспортные средства общего пользования, а также относятся улицы и иные публичные места при наличии там массового скопления людей и при отсутствии соблюдения между ними социальной дистанции, определенной настоящим пунктом.

1.11.2. Органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), исключить допуск граждан, не соблюдающих масочный режим, предусмотренный пунктом 1.11.1 настоящего постановления. Положения настоящего пункта не применяются в отношении граждан, посещающих объекты торговли с целью приобретения лицевых масок.

1.11.3. Органы власти, органы местного самоуправления, организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию обустройства (эксплуатацию) мест массового отдыха людей, обеспечить выполнение на территории мест массового отдыха санитарно-эпидемиологических мероприятий и соблюдение дезинфикционного режима.

1.12. Ввести с 29 апреля 2020 года ограничительные мероприятия в учреждениях постоянного пребывания людей независимо от организационно-правовой формы (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, в том числе для несовершеннолетних).

1.13. Руководителям организаций, указанных в пункте 1.12 настоящего постановления:

закрыть организации на вход и выход для проживающих, сотрудников, лиц, оказывающих охранные услуги, и посетителей; организовать посменную 14-дневную работу с круглосуточным пребыванием работников;

не допускать к работе сотрудников организации старше 65 лет;

обеспечить эпидемиологическую безопасность среды организации, соблюдение воздушно-теплового режима, режима проветривания и обеззараживания воздуха, проведение регулярной уборки и дезинфекции в помещениях, в том числе на прогулочных площадках организации, соблюдение сотрудниками и проживающими масочного режима;

обеспечить сотрудников запасом продовольствия, медикаментов, предметов ухода на 14 календарных дней;

обеспечить мониторинг состояния здоровья проживающих и сотрудников организации с измерением температуры тела не менее двух раз в сутки и незамедлительным направлением лиц с признаками острых респираторных инфекций в медицинские организации;

до закрытия предусмотреть возможность на основании приказа организации временного перемещения на весь период до завершения ограничительных мероприятий проживающих граждан, в том числе несовершеннолетних, (при их согласии) в семьи законных представителей, родных, близких, находящихся вне указанных организаций, при их письменном согласии и обязательстве обеспечить в домашних условиях проведение комплексных мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции.

1.14. Министерству здравоохранения области обеспечить обследование сотрудников организаций, указанных в пункте 1.12 настоящего постановления, на COVID-19 не менее чем за 2 дня до начала следующей смены.

1.15. Ввести с 3 мая 2020 года ограничительные мероприятия в учреждениях постоянного пребывания несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, независимо от организационно-правовой формы (дома ребенка, школы-интернаты, центры психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей, центры социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационные центры, специальная общеобразовательная школа закрытого типа).

1.16. Руководителям организаций, указанных в пункте 1.15 настоящего постановления:

закрыть организации на вход и выход для проживающих, сотрудников, лиц, оказывающих охранные услуги, и посетителей; организовать посменную 14-дневную работу с круглосуточным пребыванием работников;

не допускать к работе сотрудников организации старше 65 лет;

обеспечить эпидемиологическую безопасность среды организации, соблюдение воздушно-теплового режима, режима проветривания и обеззараживания воздуха, проведение регулярной уборки и дезинфекции в помещениях, в том числе на прогулочных площадках организации, соблюдение сотрудниками и проживающими масочного режима;

обеспечить сотрудников запасом продовольствия, медикаментов, предметов ухода на срок не менее 14 календарных дней;

обеспечить мониторинг состояния здоровья проживающих и сотрудников организации с измерением температуры тела не менее двух раз в сутки и незамедлительным направлением лиц с признаками острых респираторных инфекций в медицинские организации;

до закрытия предусмотреть возможность на основании приказа организации временного перемещения на весь период до завершения ограничительных мероприятий проживающих несовершеннолетних в семьи законных представителей, родных, близких, находящихся вне указанных организаций, при их письменном согласии и обязательстве обеспечить в домашних условиях проведение комплексных мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции.

1.17. Министерству здравоохранения области обеспечить обследование сотрудников организаций, указанных в пункте 1.15 настоящего постановления, на COVID-19 не менее чем за 2 дня до начала следующей смены.

1.18. Посещение гражданами культовых помещений, зданий, сооружений при совершения богослужения с участием граждан осуществляется при соблюдении санитарно-противоэпидемических мероприятий, дезинфекционного режима и социального дистанцирования между посетителями не менее 1,5 м, а также при соблюдении следующих условий:

при площади культовых помещений не более 400 кв. м с ограничением численности находящихся внутри не более 1 человека на 4 кв. м;

при площади культовых помещений более 400 кв. м с ограничением численности находящихся внутри до 100 человек.

2. Министерству образования области во взаимодействии с органами местного самоуправления области (по согласованию): организовать работу образовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области, в условиях домашней самоизоляции обучающихся и педагогических работников с учетом методических рекомендаций по реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

организовать работу дежурных групп в дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Саратовской области, для сотрудников организаций, деятельность которых не приостановлена;

организовать работу подведомственных организаций с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

3. Министерству сельского хозяйства области, министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, министерству транспорта и дорожного хозяйства области, министерству промышленности и энергетики области довести до сельскохозяйственных предприятий, организаций, которые осуществляют мероприятия по перемещению и захоронению умерших, организаций в сфере строительства и дорожной деятельности, организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов соответственно предложения Главного санитарного врача по Саратовской области об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Саратовской области при проведении работ в указанных отраслях.

4. Министерству труда и социальной защиты области обеспечить бесплатное предоставление гражданам социальных услуг при получении в комплексных центрах социального обслуживания населения области в форме социального обслуживания на дому социальных услуг "покупка за счет средств получателей социальных услуг и доставка продуктов питания", "покупка за счет средств получателей социальных услуг и доставка средств санитарии и гигиены, лекарственных препаратов, назначенных по медицинским показаниям" до завершения ограничительных мероприятий, установленных на территории Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

5. Министерству труда и социальной защиты области в период ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) провести социально значимое мероприятие по обеспечению однократно бесплатно многоразовыми лицевыми масками из расчета одна маска на одного человека следующих категорий граждан:

а) семьи с детьми, проживающие на территории Саратовской области, чей доход не превышает величину прожиточного минимума, установленного на территории Саратовской области для соответствующей категории граждан;

б) лица в возрасте 65 лет и старше, проживающие на территории Саратовской области, чей доход не превышает величину прожиточного минимума, установленного на территории Саратовской области для соответствующей категории граждан.

6. Установить, что по 31 октября 2020 года включительно действие второго предложения части первой пункта 2 Порядка обеспечения полноценным питанием (специализированными продуктами) беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет (далее - Порядок), утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 30 декабря 2005 года № 463-П, не распространяется на граждан, указанных в пункте 1 Порядка, которым справки о нуждаемости в государственной социальной помощи выданы органами социальной защиты населения по месту жительства (по месту пребывания) граждан в период с 1 марта 2019 года по 31 октября 2019 года включительно.

7. категориям граждан, указанным в пункте 1 Порядка, рецепт на получение специализированных продуктов, выданный в период с 25 марта 2020 года по 31 октября 2020 года включительно, выписывается на основании справки о нуждаемости в государственной социальной помощи, выданной органом социальной защиты населения по месту жительства (по месту пребывания) граждан в период с 1 марта 2019 года по 31 октября 2019 года включительно.

8. Установить, что отрывные талоны единого социального проездного билета, не использованные в течение календарного месяца, указанного на едином социальном проездном билете, в период с марта 2020 года по сентябрь 2020 года, могут быть использованы в течение всего периода ограничительных мероприятий, но не позднее 31 октября 2020 года.

обязать учреждения социальной поддержки населения принимать указанные талоны от перевозчиков и осуществлять их обработку.

9. Руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть:

режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания (лиц старше 65 лет - с 15 июня 2020 года по 28 июня 2020 года включительно, лиц с хроническими заболеваниями, в первую очередь - лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом);

сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование организации;

введение, если возможно, посменной работы с нахождением на дистанционной работе контингентов из группы риска;

соблюдение масочного режима всеми работниками;

соблюдение дезинфекционного режима.

рекомендовать руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть с 29 июня 2020 года по 12 июля 2020 года режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

10. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

11. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.





Приложение к постановлению Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П

Перечень непродовольственных товаров и услуг первой необходимости

1. Средства индивидуальной защиты.

2. Средства дезинфицирующие, антисептические средства.

3. Салфетки влажные.

4. Салфетки сухие.

5. Мыло туалетное.

6. Мыло хозяйственное.

7. Паста зубная.

8. Щетка зубная.

9. Бумага туалетная.

10. Гигиенические прокладки.

11. Стиральный порошок.

12. Подгузники детские.

13. Спички.

14. Свечи.

15. Пеленка для новорожденного.

16. Шампунь детский.

17. Крем от опрелостей детский.

18. Бутылочка для кормления.

19. Соска-пустышка.

20. Бензин автомобильный.

21. Дизельное топливо.

22. Газомоторное топливо.

23. Услуги связи (сим-карты) и сопутствующие товары (телефоны, модемы, роутеры).

24. Предметы, необходимые для погребения.

25. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, в том числе мойка автотранспортных средств.

26. Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов.

27. Автомобильные детали, узлы и принадлежности.

28. Детали, узлы и принадлежности для сельскохозяйственной техники.

29. Услуги по ремонту и техническому обслуживанию самоходной техники, оборудования для сельского и лесного хозяйства.

30. Ветеринарные услуги.

31. Офтальмологические изделия (оборудование).

32. Услуги по ремонту обуви и одежды.

33. садово-огородная техника и инвентарь, запчасти и аксессуары для садово-огородной техники, семена, саженцы, рассада (выращивание рассады), удобрения, уход за растениями, средства защиты от насекомых и грызунов.

34. Парикмахерские услуги.

35. Услуги по обращению с отходами производства и потребления (сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение промышленных и коммунальных отходов).

36. Услуги микрофинансовых организаций, а также иных юридических лиц, имеющих право на осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов (микрофинансирование).

37. Услуги химчистки.

38. Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием.

39. Услуги по размещению наружной рекламы.

40. Услуги по ремонту компьютеров и периферийного компьютерного оборудования, без оказания услуг на дому.

41. Услуги по ремонту бытовой техники, без оказания услуг на дому.

42. Услуги по ремонту электронной бытовой техники, без оказания услуг на дому.

43. Услуги по ремонту бытовых приборов, без оказания услуг на дому.

44. Услуги по изготовлению ключей, без оказания услуг на дому.

45. Средства коллективной и индивидуальной защиты в электроустановках, электрическое оборудование, кабельная продукция.

46. Нижнее белье.

47. Чулочно-носочная продукция.

48. ортопедические обувь и средства.

49. Детская одежда и обувь.

50. Галантерея.

51. Головные уборы.

При оказании услуг, указанных в пунктах 40-44, необходимо соблюдать следующие требования:

организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" и в течение рабочего дня осмотра работников с проведением контроля температуры тела и отстранением от работы лиц с признаками респираторных заболеваний;

проведение генеральной уборки и дезинфекции перед началом рабочего дня и в течение рабочего дня средствами с вирулицидной активностью, обеззараживание воздуха в помещениях;

использование средств индивидуальной защиты: маска или респиратор фильтрующий, перчатки, кожных антисептиков для обработки рук;

временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, беременных);

ограничение контактов между работниками и клиентами и между работниками путем организации обслуживания с соблюдением принципов социального дистанцирования, не менее 1,5 м;

запретить прием пищи на рабочих местах;

выполнение санитарных правил и гигиенических нормативов.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М.Стрелюхин







