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30 июня 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(8194)

Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2020 г. N 430 "О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2020 году"

Дата подписания 29 июня 2020 г.
Опубликован 30 июня 2020 г.

В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне" и от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" постановляю:

1. Призывать в 2020 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности.

2. Для служебного пользования.

3. Для служебного пользования.

4. Для служебного пользования.

5. Правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин