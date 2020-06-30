Новости

Впервые в истории: Российский космонавт проголосовал онлайн на орбите 23:49
К финальному голосованию по поправкам приступили на Камчатке и Чукотке 23:49
В британском Йорке могут снести статую основателя Византии Константина 23:44
В Москве скончались 35 пациентов с коронавирусом 23:38
Гончаренко прокомментировал победу ЦСКА над "Спартаком" 23:16
"Сельта" со Смоловым крупно проиграла "Мальорке" 23:05
В результате взрыва в клинике в Тегеране погибли минимум 13 человек 22:43
Пакистанской компании запретили летать в Европу из-за мошенничества пилотов 22:13
В Италии могут закрыть американские университеты 22:12
Экс-бухгалтер "Седьмой студии" приговорена к 2 годам и 3 месяцам колонии 22:12
В Волгодонске вылечили заболевшую коронавирусом 100-летнюю женщину 21:38
Для тех, кто ничего не понял: сайт о том, что происходит в сериале "Тьма" 21:38
В ФРГ будет распущена часть элитного спецназа 21:35
Назван возраст самого старшего участника онлайн-голосования по Конституции 21:35
Памфилова: В сентябре онлайн-голосование пройдет в нескольких регионах 21:30
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса 6 466 человека 21:14
Собянин рассказал о попытках взлома системы электронного голосования 21:07
Первое онлайн-голосование в космосе: российский космонавт проголосовал на орбите 21:02
В США ожидают до 100 тысяч новых случаев коронавируса в сутки 20:55
Минск заявил о готовности к восстановлению международного сообщения 20:43
Режиссер "Гравити Фолз" перезапустит "Черепашек-ниндзя" для Nickelodeon 20:31
В мире рекордно выросло число миллиардеров 20:14
В Ростуризме назвали сроки возвращения иностранных туристов 20:11
Посольство России в США обеспокоено призывами "свести счеты с русскими" 20:04
Турция не сможет продать С-400 без согласия России 20:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Как изменят жизнь россиян новые законы
Как изменят жизнь россиян новые законы
Каким ожидается туристический сезон-2020 в России
Каким ожидается туристический сезон-2020 в России
30.06.2020 23:05
Рубрика: Спорт

"Сельта" со Смоловым крупно проиграла "Мальорке"

Текст: Артур Нанян

В матче 33-го тура чемпионата Испании "Сельта", за которую выступает россиянин Федор Смолов, проиграла на выезде "Мальорке" - 1:5.

Фото: Gettyimages
Федор Смолов забил "Барселоне"

По сути, хозяева решили все вопросы по исходу встречи уже в первом тайме. Голы Анте Будимира, Кучо Эрнандеса и Алехандро Похо позволили "Мальорке" уйти на перерыв с комфортным преимуществом в три мяча.

В перерыве на поле вышел Смолов, но спасти свою команду от поражения ему не удалось. На гол с пенальти капитана "Сельты" Яго Аспаса хозяева ответили точными ударами все того же Будимира и Сальвы Севильи. Как итог - 5:1.

Благодаря победе "Мальорка", находящаяся в зоне вылета, приблизилась к "Сельте" на расстояние в пять очков - 29 против 34. В следующем туре Смолов и компания примут "Бетис" (4 июля).

Главный тренер "Сельты" похвалил Федора Смолова
Спорт Футбол Европейские чемпионаты

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Путин призвал всех граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции
Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая
Минтранс опроверг возобновление авиасообщения с Турцией с 15 июля
ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе
Карпин: Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки
Кокорин похвастался маской из крокодиловой кожи за 30 тысяч рублей