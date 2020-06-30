"Сельта" со Смоловым крупно проиграла "Мальорке"

В матче 33-го тура чемпионата Испании "Сельта", за которую выступает россиянин Федор Смолов, проиграла на выезде "Мальорке" - 1:5.

По сути, хозяева решили все вопросы по исходу встречи уже в первом тайме. Голы Анте Будимира, Кучо Эрнандеса и Алехандро Похо позволили "Мальорке" уйти на перерыв с комфортным преимуществом в три мяча.

В перерыве на поле вышел Смолов, но спасти свою команду от поражения ему не удалось. На гол с пенальти капитана "Сельты" Яго Аспаса хозяева ответили точными ударами все того же Будимира и Сальвы Севильи. Как итог - 5:1.

Благодаря победе "Мальорка", находящаяся в зоне вылета, приблизилась к "Сельте" на расстояние в пять очков - 29 против 34. В следующем туре Смолов и компания примут "Бетис" (4 июля).