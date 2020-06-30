Семь способов продлить время работы любого iPhone

Даже у лучших смартфонов со временем падает емкость батареи, и их владельцы начинают задумываться о замене - самой батареи или аппарата в целом. Но есть несколько хитрых способов увеличить время работы смартфона без подзарядки. Издание Phone Arena дало несколько советов владельцам iPhone, которые хотят, чтобы их устройства работали дольше.

1. Включите режим энергосбережения в настройках, в разделе "Аккумулятор". Он снизит яркость экрана, заставит смартфон реже обращаться к серверам для получения уведомлений, уменьшит нагрузку на процессор, а смартфон будет быстрее переходить в спящий режим. Если нужно, чтобы смартфон гарантированно проработал весь день, это лучший вариант.

2. Включите фоновое обновление приложений только при подключении к Wi-Fi. Дело в том, что iOS склонна "замораживать" приложения, когда их нет на экране (в отличие от Android). По сути, операционка запоминает, где пользователь остановился, и отключает приложение, а при следующем открытии вновь загружает в него "замороженные" данные. Однако за это время содержимое могло измениться - например, в "Заметках" могли появиться новые данные, а в мессенджере - новые сообщения. Фоновое обновление периодически сканирует новые данные для каждого приложения и добавляет их к ранее "замороженным".

Совсем отключать фоновое обновление приложений бесполезно - можно оставить только обновление через Wi-Fi, поскольку это значительно меньше расходует заряд батареи.

3. Включите службы геолокации только для тех приложений, которым они нужны. Например, для навигаторов, некоторых системных служб, Find My Phone. Если у вас нет умного дома, можно отключить геолокацию для HomeKit.

4. Отключите ненужные уведомления от приложений и запретить включение экрана при приходе нового уведомления, оставив только звуки. Для этого нужно зайти в раздел "Уведомления" и пройтись по каждому приложению (это может занять некоторое время). Чтобы звук был слышен, но экран не загорался при поступлении нового уведомления, нужно в настройках приложения убрать галочку "Заблокированный экран".

5. Отключите опцию "Поднятие для активации" в разделе "Экран и яркость" - смартфон перестанет включаться каждый раз, когда его потревожат. Возможность активировать дисплей тапом (для iPhone без домашней кнопки) останется.

6. Отключите "Привет, Siri". Возможность вызвать голосового ассистента кнопкой останется по-прежнему.

7. Отключите Bluetooth "совсем". Это можно сделать в настройках, в разделе Bluetooth, передвинув ползунок. Подойдет тем, у кого нет умных часов или беспроводных наушников.