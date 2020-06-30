Школьники из 27 регионов смогут устроиться в трудотряды

В 27 регионах страны, где эпидемиологическая обстановка позволяет, уже формируются школьные трудовые отряды. Их создает Российское движение школьников вместе с региональными властями и Российскими студенческими отрядами.

- Летние трудовые отряды - "социальный тренажер", на котором дети знакомятся с условиями современного рынка труда, общаются с коллегами-сверстниками и руководителями-взрослыми, осваивают новую социальную роль, - говорит исполнительный директор Российского движения школьников Мария Уварова. - Это позволяет выработать у детей понимание базовых правил "взрослой жизни", важности труда и подготовить их к осознанному выбору профессии.

Чаще всего в трудовые отряды входят школьники с 14 лет. В этом случае за свою работу они получают зарплату. Так, юные работники в Чукотском автономном округе в качестве месячной оплаты труда получат 7800 рублей.

Дети могут благоустраивать муниципальные территории: разбивать клумбы на пришкольных территориях и в городских парках, ухаживать за газонами, полоть клумбы с цветами, белить и окапывать деревья. Ребята постарше могут заниматься покраской территорий детский садов, школ и детских домов, а также подсобными и легкими ремонтными работами в школах. Также есть "вакансии" помощника вожатого в пришкольном лагере, ассистента по организации культурно-массовых мероприятий, помощника архивного работника и другие.

Среди регионов-участников: Хабаровский край, Камчатский край, Краснодарский край, Республики Мордовия, Удмуртия, Карелия, Коми, Чувашия, Кемеровская, Томская, Ульяновская, Белгородская, Ярославская области и другие.

По предварительной информации, в Республике Татарстан трудовое лето ждет 10 933 школьников. А 8 000 ребят из Республики Коми и 4500 из Кировской области будут облагораживать муниципальные территории.

Ряд регионов планируют создать трудовые отряды по окончании ограничительных мер. Так, школьники из РСО-Алания в начале июля объединятся в трудовую бригаду, которая будет заниматься сбором сливы, черешни и яблок в садоводстве "Дегусто". А в Самарской области в октябре появятся осенние трудовые отряды.