Школьники из 27 регионов смогут устроиться в трудотряды

Новости

Известный политолог заявил о легитимности проходящего голосования по Конституции 14:39
В Краснодаре женщина задохнулась в канализационном колодце 14:35
Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показал салон 14:30
Железнодорожная станция Керчь-Южная откроется 1 сентября 14:29
Роструд назвал профессии, наиболее пострадавшие от коронавируса 14:28
В Германии компенсируют закрытие угольных шахт 14:28
Старейшему дереву на байкальском острове Ольхон исполнилось 777 лет 14:17
Врачи 25 поликлиник, где начался капремонт, принимают москвичей по новым адресам 14:14
В ЦИК поступило 134 жалобы на возможное принуждение к голосованию 14:09
Парковка 1 июля в Москве будет бесплатной 14:09
Кинотрилогии "Властелин колец" и "Хоббит" перевыпустят в новом формате 14:08
Скафандр из "Космической Одиссеи" Кубрика выставлен на аукцион 13:55
В Москве погиб 40-летний актер из сериала "Интуиция" Максим Парфенов 13:54
В Калмыкии выявили коронавирус в интернате с 350 подопечными 13:45
Шойгу: В акции "Армия против наркотиков!" участвовали более 1 млн человек 13:42
Андрейченко подвел итоги сессии нижней палаты парламента Беларуси 13:42
Главный госинспектор труда Иркутской области задержан за взятку 13:39
В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о мутации коронавируса 13:38
Шойгу: В военно-морских парадах 26 июля задействуют 200 боевых кораблей 13:36
Матвиенко: Роль парламентской дипломатии в мире будет только возрастать 13:34
Шойгу: Более 90% военных уже проголосовали по поправкам в Конституцию 13:30
СМИ сообщили об обысках по делу о взятках на военных стройках в Ленобласти 13:27
Синоптики рассказали, придет ли на Урал тепло вместе с июлем 13:27
В Кадастровой палате рассказали об упрощении снятия недвижимости с учета 13:19
Бэтмен: всех их соберем! DC заинтересована в возвращении Кристиана Бэйла 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Стоит ли сейчас покупать квартиру в Москве
Стоит ли сейчас покупать квартиру в Москве
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
30.06.2020 14:07
Рубрика: Общество

Школьники из 27 регионов смогут устроиться в трудотряды

Текст: Ксения Колесникова
В среднем в регионах каждое лето около 10 000 школьников пробуют трудиться и самостоятельно зарабатывать. В этом году это и вовсе альтернатива лагерям и поездкам. Поэтому в городах, где ограничения уже сняты, дети могут провести лето с пользой: трудовые отряды - это возможность поработать, "как взрослые".
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

В 27 регионах страны, где эпидемиологическая обстановка позволяет, уже формируются школьные трудовые отряды. Их создает Российское движение школьников вместе с региональными властями и Российскими студенческими отрядами.

Фото: iStock
Школьники рассказали, на кого хотят учиться в вузе

- Летние трудовые отряды - "социальный тренажер", на котором дети знакомятся с условиями современного рынка труда, общаются с коллегами-сверстниками и руководителями-взрослыми, осваивают новую социальную роль, - говорит исполнительный директор Российского движения школьников Мария Уварова. - Это позволяет выработать у детей понимание базовых правил "взрослой жизни", важности труда и подготовить их к осознанному выбору профессии.

Чаще всего в трудовые отряды входят школьники с 14 лет. В этом случае за свою работу они получают зарплату. Так, юные работники в Чукотском автономном округе в качестве месячной оплаты труда получат 7800 рублей.

Дети могут благоустраивать муниципальные территории: разбивать клумбы на пришкольных территориях и в городских парках, ухаживать за газонами, полоть клумбы с цветами, белить и окапывать деревья. Ребята постарше могут заниматься покраской территорий детский садов, школ и детских домов, а также подсобными и легкими ремонтными работами в школах. Также есть "вакансии" помощника вожатого в пришкольном лагере, ассистента по организации культурно-массовых мероприятий, помощника архивного работника и другие.

Среди регионов-участников: Хабаровский край, Камчатский край, Краснодарский край, Республики Мордовия, Удмуртия, Карелия, Коми, Чувашия, Кемеровская, Томская, Ульяновская, Белгородская, Ярославская области и другие.

В школах проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды

По предварительной информации, в Республике Татарстан трудовое лето ждет 10 933 школьников. А 8 000 ребят из Республики Коми и 4500 из Кировской области будут облагораживать муниципальные территории.

Ряд регионов планируют создать трудовые отряды по окончании ограничительных мер. Так, школьники из РСО-Алания в начале июля объединятся в трудовую бригаду, которая будет заниматься сбором сливы, черешни и яблок в садоводстве "Дегусто". А в Самарской области в октябре появятся осенние трудовые отряды.

Общество Образование

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
В Кремле считают эффективным формат многодневного голосования
Мишустин установил сроки проведения Всероссийской переписи населения
В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о мутации коронавируса
Министр просвещения назвал дату начала нового учебного года
Как колледжи будут принимать абитуриентов
"РГ" выбрала самые удивительные адреса для отдыха в России