Шохин: Цифровые компетенции стали базовым знанием

Квалификационные требования к работникам необходимо актуализировать в связи с новыми требованиями, которые возникли в последнее время, в том числе, и во время пандемии, и в первую очередь это касается цифровых компетенций. Об этом сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, выступая на круглом столе "Управляем квалификациями - моделируем будущее" в рамках Международного форума Неделя российского бизнеса.

"Онлайн режим уже стал часть образовательной и квалификационной системы, - заявил глава РСПП. - Цифровые квалификации оказались необходимы на только для IT-специалистов и программистов, но и для практически всех работников, без цифрового инструментария сейчас нельзя ни повышать квалификацию, ни трудиться".

Александр Шохин посетовал, что раньше по полях форумов и конференций можно было встретиться с партнерами и чиновниками, обсудить какие-то важные вещи, поспособствовать решению назревших вопросов.

"Теперь, видимо, научимся решать частные вопросы по Zoom, а не только делать презентации, - пошутил Александр Шохин. - Хотя я очень надеюсь, что к октябрю, когда запланирован перенесенный съезд РСПП, мы сможем вернуться хотя бы к комбинированному режиму".