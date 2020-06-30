Шохин: Экономический спад второго квартала 2020 года заканчивается

Экономический спад, зафиксированный во втором квартале 2020 года, заканчивается, сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, выступая на круглом столе "Управляем квалификациями - моделируем будущее" в рамках Международного форума Неделя российского бизнеса.

"Спад, зафиксированный во втором квартале этого года, заканчивается, - сказал Александр Шохин. - Прогноз на снижение ВВП на 9%, хотя мы оптимисты и полагаем, что результаты могут быть чуть лучше".

План по восстановлению экономики, реализуемый правительством, как и остальные принимаемые меры позволят в 2021 году преодолеть спад и выйти на траекторию роста, добавил глава РСПП.

"Мероприятия плана правительства востребованы бизнесом и приведут к позитивным результатам", - заключил Александр Шохин.