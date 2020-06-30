Шойгу: Более 90% военных уже проголосовали по поправкам в Конституцию

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании ведомства рассказал о том, как проходит голосование по поправкам в Конституцию в Вооруженных силах.

"Вооруженные Силы принимают активное участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. На сегодняшний день проголосовало более 90% всех категорий военного электората. Это военнослужащие, члены их семей, гражданский персонал, а также ветераны Вооруженных сил, численность которых составляет около одного миллиона человек", - сообщил Шойгу.

По его словам, военнослужащие, которые несут боевое дежурство и боевую службу, проголосуют 30 июня и 1 июля. В качестве примера министр сослался на экипаж фрегата "Адмирал Григорович", который во вторник утром прибыл с боевой службы. Команда этого корабля голосует по поправкам в Конституцию РФ в Новороссийске.

"У меня нет сомнений, что в ходе общероссийского голосования военный электорат проявит высокую гражданскую зрелость", - заявил глава Минобороны.