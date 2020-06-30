Шойгу напомнил о сроках создания космического аппарата военного назначения

Во вторник на селекторном совещании в Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу поднял вопрос о сроках создания космического аппарата военного назначения "Пион-НКС".

Министр напомнил, что в ноябре прошлого года был утвержден график завершения изготовления этого спутника, с которым в ведомстве напрямую связывают программу развития армейской орбитальной группировки. "Решение этой задачи во многом зависит от успешной деятельности разработчиков и производителей ракетно-космической техники", - подчеркнул Шойгу.

Ранее глава Минобороны назвал реализацию проекта по созданию перспективного спутника радиолокационной разведки 14Ф139 "Пион-НКС" задачей государственного масштаба. Тут нет никакого преувеличения. Известно, что этот спутник вместе с другим космическим аппаратом 14Ф138 "Лотос-С" входит в состав новейшей российской системы спутниковой разведки "Лиана". С помощью таких "наблюдателей" наши военные собираются отслеживать представляющие для них интерес наземные и надводные объекты, в том числе авианосные группировки США, а также контролировать в различных радиодиапазонах ионосферу и околоземное пространство.

Эксперты утверждают, что с выводом на орбиту подобных разведчиков Россия будет способна в течение трех часов с точностью до трех метров определить в любой точке планеты местоположение американского корабля или целого морского конвоя.

По данным из открытых источников, в систему "Лиана" войдут, по меньшей мере, четыре космических аппарата - два "Пиона" и два "Лотоса". Они будут находиться на высоте около одной тысячи километров над Землей и сканировать поверхность планеты, ее воздушное и морское пространство в поиске вражеских объектов - самолетов, кораблей, бронетехники. Координаты целей в режиме онлайн передадут на командный пункт. В случае чего, по этим объектам нанесут удары. Сообщалось, что сейчас новая система спутниковой разведки работает в опытно-дежурном режиме. А ее отдельные сегменты использовались в Сирии для поиска важных объектов террористов и выдачи целеуказаний на их поражение.