Шойгу рассказал Путину о работе над вакциной от коронавируса

Об испытаниях вакцины от коронавируса президенту доложил министр обороны Сергей Шойгу на видеоконференции в связи с открытием медцентров, построенных Минобороны.

"Совместно с институтом имени Гамалеи продолжается работа над созданием вакцины от новой коронавирусной инфекции. С 18 июня на базе главного военного клинического госпиталя имени Бурденко проводятся испытания вакцины на 38 добровольцах. До конца июля исследования будут завершены", - сообщил Шойгу.

Министр обороны рассказал, что в Воронеже и городах Дагестана построено четыре многофункциональных медцентра на 400 койкомест в целом: "Все оснащены необходимым медоборудованием и готовы принять первых пациентов". Кроме того, в Пензе завершено строительство медцентра, входящего в состав военного госпиталя.

На прошлой неделе началась стройка в Псковской области, где будет еще два госпиталя, рассказал Шойгу.