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Рубрика: Власть

Шойгу рассказал Путину о работе над вакциной от коронавируса

Текст: Кира Латухина
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Об испытаниях вакцины от коронавируса президенту доложил министр обороны Сергей Шойгу на видеоконференции в связи с открытием медцентров, построенных Минобороны.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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"Совместно с институтом имени Гамалеи продолжается работа над созданием вакцины от новой коронавирусной инфекции. С 18 июня на базе главного военного клинического госпиталя имени Бурденко проводятся испытания вакцины на 38 добровольцах. До конца июля исследования будут завершены", - сообщил Шойгу.

Министр обороны рассказал, что в Воронеже и городах Дагестана построено четыре многофункциональных медцентра на 400 койкомест в целом: "Все оснащены необходимым медоборудованием и готовы принять первых пациентов". Кроме того, в Пензе завершено строительство медцентра, входящего в состав военного госпиталя.

На прошлой неделе началась стройка в Псковской области, где будет еще два госпиталя, рассказал Шойгу.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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