Шойгу: В акции "Армия против наркотиков!" участвовали более 1 млн человек

Во вторник на селекторном совещании в Минобороны под руководством главы ведомства Сергея Шойгу армейские руководители проанализировали, как в войсках организовано противодействие употреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Министр напомнил, что в 2017 году была утверждена система профилактики наркомании, которая обеспечила по данному вопросу согласованные действия должностных лиц. "Эта система позволяет выявлять потребителей наркотиков до их призыва на военную службу или заключения с ними контракта. Отдельно предусматривается проверка на наркотическую зависимость поступающих в военные вузы", - отметил Шойгу.

По его словам, необходимые обследования ежегодно проходят 100% военнослужащих. Для этого закупается более миллиона тестов. Особое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни, в рамках которой каждый год в июне проводится Всеармейский месячник "Армия против наркотиков!".

"На этот раз в нем приняло участие более миллиона военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала", - сообщил глава Минобороны.