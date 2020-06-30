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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Шойгу: В военно-морских парадах 26 июля задействуют 200 боевых кораблей

Текст: Юрий Гаврилов

Во вторник на селекторном совещании в Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу подтвердил, что главный военно-морской парад состоится 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Фото: предоставлено Минобороны
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К участию в нем планируется привлечь 46 кораблей, катеров и подводных лодок, 42 воздушных судна и более четырех тысяч военнослужащих. По случаю Дня Военно-морского флота также предусматривается провести военно-морские парады в пунктах базирования флотов и флотилий в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и сирийском порту Тартус.

"Всего в торжествах будет задействовано порядка 200 боевых кораблей различных классов, свыше 100 единиц боевой техники, до 80 воздушных судов и около 15 тысяч военнослужащих", - сообщил министр.

Шойгу обратил особое внимание на необходимость строгого соблюдения всего комплекса противоэпидемических мер с тем, чтобы исключить любые риски для здоровья участников военно-морских парадов.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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