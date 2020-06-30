СК раскрыл результаты экспертиз сестер Хачатурян

Старшие сестры Хачатурян понимали, что делали, а младшую надо лечить, показали результаты экспертизы. Заключение специалистов раскрыло Главное следственное управление Следственного комитета.

Ведомство Александра Бастрыкина объявило о завершении дополнительного расследования уголовного дела об убийстве сестрами Хачатурян своего отца.

Напомним, СК возбудило против сестер дело по статье 105 УК РФ - "убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Громкое преступление следователи сформулировали так. 27 июля 2018 года сестры Хачатурян, "находясь в квартире, действуя группой лиц по предварительному сговору, испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли последнему многочисленные удары ножом и молотком по телу, в том числе - в жизненно важные его части - голову, шею, грудь. От полученных травм мужчина скончался".

Следственный комитет мотивом преступления назвал "личную неприязнь, обусловленную причинением их отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий". Это следователи назвали смягчающими вину обстоятельствами.

Во время следствия сестрам провели комплексные психолого-психиатрические экспертизы, чтобы установить душевное состояние девушек. По заключению экспертов двое из сестер в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими. Диагностические экспертные выводы о психическом состоянии сестер Хачатурян подтверждены по результатам дополнительных судебных экспертиз.

Сейчас уголовное дело Кристины и Ангелины Хачатурян направлено прокурору с обвинительным заключением, а в отношении третей сестры - с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.