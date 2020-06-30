Скафандр из "Космической Одиссеи" Кубрика выставлен на аукцион

Космический костюм из культового научно-фантастического фильма Стэнли Кубрика "Космическая Одиссея 2001 года" выставлен на аукцион. Его ориентировочная стартовая цена составляет от 200 до 300 тысяч долларов, сообщает Spiegel online.

Как известно, Кубрик уничтожил все реквизиты к своему фильму, снятому в 1968 году, чтобы их нельзя было использовать в других постановках без его разрешения. Однако скафандр вместе со шлемом и ботинками уцелел и хранился на протяжении десятилетий. Тот самый шлем надевал герой Кира Дулли, доктор Дейв Боумен, в знаменитой сцене выключения бортового компьютера интеллектуального космического корабля HAL9000. На нем можно увидеть несколько слоев краски - аксессуар регулярно обновляли.

Ожидается, что торги состоятся в середине июля.