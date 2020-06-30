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Рубрика: Культура

Скафандр из "Космической Одиссеи" Кубрика выставлен на аукцион

Текст: Марина Алешина
Фото: Julien's Auctions / AFP Фото: Julien's Auctions / AFP
Фото: Julien's Auctions / AFP

Космический костюм из культового научно-фантастического фильма Стэнли Кубрика "Космическая Одиссея 2001 года" выставлен на аукцион. Его ориентировочная стартовая цена составляет от 200 до 300 тысяч долларов, сообщает Spiegel online.

Фото: kinopoisk.ru
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Как известно, Кубрик уничтожил все реквизиты к своему фильму, снятому в 1968 году, чтобы их нельзя было использовать в других постановках без его разрешения. Однако скафандр вместе со шлемом и ботинками уцелел и хранился на протяжении десятилетий. Тот самый шлем надевал герой Кира Дулли, доктор Дейв Боумен, в знаменитой сцене выключения бортового компьютера интеллектуального космического корабля HAL9000. На нем можно увидеть несколько слоев краски - аксессуар регулярно обновляли.

Ожидается, что торги состоятся в середине июля.

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