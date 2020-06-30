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30.06.2020 17:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин открыл после реконструкции станцию "Сетунь" на МЦД-1

Текст: Любовь Проценко
Станция "Сетунь" расположена в Можайском районе между станциями "Рабочий поселок" и "Немчиновка". До начала реконструкции это была классическая платформа пригородных электричек с двумя береговыми платформами с минимальным комфортом для пассажиров.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Сейчас же она превратилась в настоящий столичный мини-вокзал. Несколько раньше там построили и подземный пешеходный тоннель, и новую островную платформу в сторону области. Работы завершены в ходе комплексной реконструкции станции в соответствии с новым московским стандартом обустройства станций наземного метро МЦД-1.

Фото: iStock
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Открывая сегодня обновленную станцию, мэр Москвы Сергей Собянин заметил, что в столице уже реконструированы и открыты с десяток станций МЦД-1 и МЦД-2. "В ближайшие годы завершим работы еще на 17 станциях, - сказал мэр. - Каждая из них соответствует новому стандарту МЦД: есть навесы, переходы, эскалаторы, лифты. Также выполняется комплексное благоустройство прилегающей территории.

Обязательные элементы комфорта станций наземного метро - навесы по всей длине платформ, защищающие от дождя, снега и палящего солнца, эскалаторы, лифты, светодиодное освещение, электронные табло, стойки экстренной Площадь станции увеличилась почти в три раза. Появились видеокамеры, современная система пожарной сигнализации, санитарные узлы. Новый мини-вокзал полностью приспособлен и для маломобильных людей.

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