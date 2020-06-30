Собянин открыл после реконструкции станцию "Сетунь" на МЦД-1

Станция "Сетунь" расположена в Можайском районе между станциями "Рабочий поселок" и "Немчиновка". До начала реконструкции это была классическая платформа пригородных электричек с двумя береговыми платформами с минимальным комфортом для пассажиров.

Сейчас же она превратилась в настоящий столичный мини-вокзал. Несколько раньше там построили и подземный пешеходный тоннель, и новую островную платформу в сторону области. Работы завершены в ходе комплексной реконструкции станции в соответствии с новым московским стандартом обустройства станций наземного метро МЦД-1.

Открывая сегодня обновленную станцию, мэр Москвы Сергей Собянин заметил, что в столице уже реконструированы и открыты с десяток станций МЦД-1 и МЦД-2. "В ближайшие годы завершим работы еще на 17 станциях, - сказал мэр. - Каждая из них соответствует новому стандарту МЦД: есть навесы, переходы, эскалаторы, лифты. Также выполняется комплексное благоустройство прилегающей территории.

Обязательные элементы комфорта станций наземного метро - навесы по всей длине платформ, защищающие от дождя, снега и палящего солнца, эскалаторы, лифты, светодиодное освещение, электронные табло, стойки экстренной Площадь станции увеличилась почти в три раза. Появились видеокамеры, современная система пожарной сигнализации, санитарные узлы. Новый мини-вокзал полностью приспособлен и для маломобильных людей.