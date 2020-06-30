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30.06.2020 15:42
Рубрика: Культура

Солист группы Shortparis сыграл роль Маяковского в новом фильме Данилы Козловского

Текст: Александр Алексеев
Shortparis - новое модное явление в российской рок-музыке. Знаменитой она стала благодаря участию в летних open-air 2019 года "Стереолето" и "Летчик. Дача. Лето" - благодаря своей яркой, немного шаманской музыке на стыке dark wave, электроники и арт-панка и пост-индастирала.
Фото: instagram.com/_shortparis_ Фото: instagram.com/_shortparis_
Фото: instagram.com/_shortparis_

Солист этой группы Николай Комягин - долговязый, яростный, непредсказуемый и стихийно-голосистстый художник Николай Комягин - сразу запоминался не только своим яростным и эмоциональным вокалом, но и харизматичным, диковатым артистизмом. А теперь он впервые снялся и в художественном кино.

Другой петербуржец - актер и режиссер Данила Козловсий пригласил Комягина сыграть главную роль - поэта Владимира Маяковского - в своем новом восьмисерийном фильме "Карамора".

Съемки уже завершены, но ленту пока никто не видел. Фильм планируется выпустить на экраны не раньше осени, предположительно, в ноябре.

Несколько раз увидев Комягина на сцене, обозреватель "РГ" уверен - роль Маяковского именно для него. Ведь у Николая столь же бунтарский подход к искусству, живописи и непредсказуемому жонглированию не очевидными рифмами в стихах. Да и внешне они отдаленно похожи - оба высокие, бритоголовые, размашистее в движениях.

Фото: youtube.com
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Сам же Данила Козловский и объяснил, почему пригласил на роль поэта талантливого и яркого, но не форматного рок-музыканта:

- Мы понимали, что Маяковский должен быть личностью, - рассказал он на XIV Международном кинофестивале им. Андрея Тарковского "Зеркало". - Это должен быть человек, на которого посмотришь - и все станет ясно, почему именно он играет эту роль. А Коля сам по себе очень содержательный и глубокий человек, который в музыке, на сцене у меня вызывает восхищение.

Кстати

"Карамора" - фэнтезийный триллер, действие которого происходит в альтернативной истории России XX века. В нем вымышленные персонажи сталкиваются с реальными - Столыпиным, Львом Толстым, Маяковским.

Культура Кино и ТВ Наше кино Музыка с Александром Алексеевым Гид-парк

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