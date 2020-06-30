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Рубрика: В мире

США ввели новые правила для поставок товаров в Россию

Соединенные Штаты вновь ужесточили экспортные ограничения в отношении поставок товаров в Россию. Новые правила уже вступили в силу. Причем одно из них отменяет ранее действовавшее исключение для американских экспортеров, которые могли поставлять целый ряд промышленных товаров без допдокументов.

США готовят новые пошлины на товары из Европы

"Теперь же для этого необходимо получить специальную лицензию от Минторга США, даже если товары предназначены для использования в гражданских целях. В случае появления сомнений в конечном пользователе продукции, в разрешении могут отказать", - пишут "Известия".

Второе ограничение касается товаров "военного пользования" и, как отмечают специалисты, оно существенно осложнит поставки американской продукции, которая хоть как-то связана с военным или силовым сектором. Помимо России изменения коснутся Китая, Венесуэлы, а также затронут Армению, Азербайджан, Украину, Беларусь, Казахстан и Ирак. Очередное ужесточение мер власти США объясняют тем, что в этих странах им трудно определить конечного пользователя и американские технологии, предназначенные для гражданского использования, иногда оказываются в руках военных.

В мире США Россия и США Санкции и антисанкции

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