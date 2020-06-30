Судей арбитражных судов обязали ориентироваться на прецеденты ВС

Пленум Верховного суда России принял постановление, которое эксперты назвали прорывным. По сути у нас закрепляются элементы прецедентного права. Судьи арбитражных судов будут обязаны ориентироваться на правовые позиции Верховного суда России по аналогичным делам.

Разъяснения заложены в постановлении пленума Верховного суда России, прописывающего правила рассмотрения дел в арбитражном суде кассационной инстанции. Да, данный документ касается только арбитражных судов. Однако речь об универсальном принципе, так что эксперты не исключают, что в ближайшей перспективе Верховный суд даст аналогичные разъяснения и для гражданских процессов, то есть споров обычных граждан.

В постановлении дано четкое указание кассационным судам проверять выводы первой и апелляционной инстанции на предмет соответствия правовым позициям Верховного суда России.

"Это существенный шаг вперед, так как несмотря на неоднократные разъяснения Верховного суда России, арбитражные суды не всегда прислушиваются к его практике и, бывает, выносят решения без учета практики Верховного суда", - подчеркивает адвокат Вячеслав Голенев.

Кассационный суд - это третья инстанция, ее задача выявлять ошибки в уже вступивших в силу решениях. Формально точка в деле поставлена, но если эта точка несправедлива, кассация полномочна ее убрать. Теперь вступившие в силу решения судов должны в обязательном порядке проверяться на соответствие правовым позициям Верховного суда России, выраженным в постановлениях пленума, президиума, а также в обзорах судебной практики Верховного суда. Если постановления пленума это скорее общие разъяснения - как толковать те или иные нормы права, - то постановления президиума выносятся по конкретным делам. Обзоры же судебной практики по сути - сборники живых примеров с пояснениями.

Кроме того, как обращает внимание адвокат Вячеслав Голенев, в постановлении даны ответы и на вопросы о том, где проходит грань между вопросами права и вопросами факта. "Как известно, арбитражный суд кассационной инстанции не вправе переустанавливать факты дела, не может оценивать доказательства по спору. Однако, не исключается исходя из имеющихся по делу доказательств прийти к иному выводу о юридической квалификации спорного правоотношения, что позволяет в таком случае говорить о нарушении норм материального права, и по этому основанию передать дело на новое рассмотрение, - говорит он. - При этом арбитражному кассационному суду дозволяется, при несоответствии содержащихся в судебных актах выводов суда первой или апелляционной инстанции об обстоятельствах дела доказательствам, на которых основаны такие выводы, или при несогласии с мотивами, по которым суды отвергли те или иные доказательства, отменить вынесенные судебные акты и направить дело на новое рассмотрение. Новое рассмотрение в таком случае обязательно, так как выявленные в такой ситуации нарушения связанны с применением норм процессуального законодательства об исследовании и оценке доказательств по делу".

Направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции в постановлении обязан указать действия, которые должны быть выполнены лицами, участвующими в деле, и судом первой или апелляционной инстанции. "Указания суда кассационной инстанции, например, о толковании закона, о том, какими нормами законодательства суду следовало руководствоваться, должны быть конкретными и исполнимыми, основанными на всесторонней оценке доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, выводах суда первой или апелляционной инстанции о применении нормы права, установленных ими по делу фактических обстоятельствах и имеющихся в деле доказательствах, - говорит Вячеслав Голенев. - Иначе говоря, кассация вправе указать нижестоящим судам на необходимость рассмотреть вопросы (однако самостоятельно не предрешая их), в частности, о замене лиц, участвующих в деле, об изменении основания или предмета иска, о проведении экспертизы по делу, об истребовании доказательств, в том числе в случаях, когда соответствующие письменные ходатайства были приобщены судами к материалам дела, но оставлены без рассмотрения, а доводы об этом не приняты во внимание".

По его словам, аналогичные подходы могут и должны быть закреплены в отношении кассационных судов общей юрисдикции - как по делам, рассматриваемым по ГПК, так и рассматриваемым по Кодексу административного судопроизводства. "Кассационная практика арбитражных кассационных судов нарабатывалась почти 30 лет, - говорит адвокат. - Нормы ГПК и КАС по "новой кассации" во многом заимствованы из положений АПК РФ об арбитражном кассационном судопроизводстве. Поэтому обоснованным является распространение положительного опыта арбитражных кассационных судов и в кассационных судах общей юрисдикции".

В свою очередь председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что пленум Верховного суда России подготовил разъяснения, которые давно ожидались. "Ведь от качества работы арбитражных судов зависит стабильность правоотношений в экономическом обороте, - сказал он. - Одно из принятых нововведений - расширение круга лиц, которые вправе подавать жалобы на решения арбитражных судов".