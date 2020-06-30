Одна из самых почитаемых христианских святынь белорусской земли вот уже несколько веков находится в незаметных на больших картах Жировичах Гродненской области.

Значимость здешней обители в 2019 г. замечательно выразил Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Филарет: "На карте каждой христианской страны есть особые места, олицетворяющие собой духовное начало национальной истории, связь времен, нерушимость традиций, единство и преемственность поколений во Христе. На Украине такой святыней является Успенская Киево-Печерская лавра, в России - лавра Троице-Сергиева, а у нас на Белой Руси - Успенский Жировичский монастырь. Наша духовная твердыня, у стен которой утихают все треволнения мира сего. Наш маяк веры, на свет которого белорусы идут уже пять веков. "На БеларусЄ Бог жыве", - писал Владимир Короткевич. Матерь Божия живет в Жировичах. Об этом знает каждый паломник, устремляющийся сюда. Здесь Ее удел"1. Среди многочисленных православных паломников, стремящихся в эти святые места, каждый год можно встретить и сотни россиян.

Митрополит Филарет, Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Слонимская Швейцария

Церковная традиция гласит, что на 2020 г. в Жировичах (или в прежнем написании Жировицах) приходятся сразу два важных юбилея: 500 лет Свято-Успенскому ставропигиальному мужскому монастырю и 550 лет обретению чудотворной Жировичской иконы Божией Матери.

Прошлое же у этих святых мест старинное, славное и непростое, а сами они удивительно живописны. Жировичи расположены неподалеку от основанного в 1252 г. города Слонима, рядом течет впадающая в Неман река Щара. Вот что пишет выросшая здесь автор-составитель вышедшей к двум юбилеям обстоятельной книги, настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря игуменья Гавриила (Глухова): "За неповторимую красоту природы многие называли эти земли "Слонимской Швейцарией" и, хотя бы раз посетив..., восторженно хранили в своем сердце образ этого Богом благословенного края"2.

Начиналась слава Жировичей с маленькой, размером 5,6 на 4,4 сантиметра, чудотворной иконы Богородицы, ставшей известной в XV веке. "Слонимская Швейцария" была в то время имением Александра Солтана, сына подскарбия Великого княжества Литовского3. По мнению современных исследователей, икона была написана в 1471 г. по заказу Солтана во Владимире-Волынском4. Умерший в 1494 или 1495 г. Солтан построил здесь и первую деревянную церковь. Согласно преданию, когда в 1520-м Жировичи был практически полностью уничтожены лютым пожаром, небольшая овальная пластина яшмы с рельефным изображением Девы Марии и младенца Христа была явлена местным детям на камне. Икона предстала невредимой, лишь потемневшей от огня.

Икона явления Жировичской иконы Божией матери на груше.

Столица Богородицы

Реликвия до сих пор сохраняется в монастыре, существование которого в Жировичах в XVI веке подтверждал ряд известных историков5. Чудотворность православной иконы прославила эти места и придала им громкую славу "столицы Богородицы". Жировичи, читаем в уже упомянутой юбилейной книге 2019 г., "стали для Литвы и Белой Руси тем, чем была Ченстохова для Польши"6.

Не обходило стороной святые места и военное лихолетье. Нашествие шведов в годы Северной войны обернулось для обители не только обложением немалой контрибуцией, но и эпидемией чумы, известной в ту пору под именем "моровой язвы". К 1710 г. в монастыре остался лишь один иеромонах Николай (Окуневич), которому выпала печальная участь похоронить примерно 600 жертв всепроникающей инфекции.

Но после великих потрясений Жировичи не только быстро восстанавливались, но и укрепляли свою репутацию, прежде всего как признанного центра книжности. В монастыре занимались перепиской книг, со временем появилась и своя скромная типография. Настоящим сокровищем была библиотека обители, в которой хранились такие древнерусские шедевры, как один из основных списков Изборника Святослава 1073 г. По состоянию на 1810 г., в жировичском книгохранилище было описано 2686 наименований печатных книг в 3867 томах, 192 книги "рукописные с хоров", 345 "рукописей разного вида", 93 "разных эстампов"7. Часть этого наследия ныне хранится в Санкт-Петербурге в Библиотеке Академии Наук.

В 1795 г. Жировичи по третьему разделу Речи Посполитой вошли в состав Российской империи. Не за горами была и новая перспектива развития святых мест, открывшаяся с той поры, как при Николае I власти предметно задумались об упразднении Брестской церковной унии в западных губерниях. 7 октября 1828 г. императорским указом здесь была открыта духовная семинария. Ее ректор епископ Антоний (Зубко) и часто бывавший в обители епископ Иосиф (Семашко) стали активными сторонниками перехода в православную веру. Антоний писал, что Жировичи "были оазисом в так называемых литовских губерниях. У нас вырабатывался и созревал независимый взгляд на жизнь, на Русь и Польшу, на православие, римский католицизм и на унию"8.

После того, как 12 февраля 1839 г. на Полоцком соборе было провозглашено воссоединение униатов западных губерний с православием, монастырь в Жировичах стал одним из центральных мест торжеств по этому случаю.

Жировичская икона Божией матери.

"Белорусская Лавра"

Современный вид монастырские постройки приобрели к 1867 г., когда энергичный настоятель архимандрит Николай (Редутто) сумел привлечь добровольные пожертвования, достаточные для того, чтобы достроить местный Успенский собор, разбить чудесный фруктовый сад, устроить живописный парк с аллеями, устроить естественные террасы. Жировичи продолжали поддерживать свою славу значимой для всего православия обители. В 1914-м из своей ставки в Барановичах сюда специально приезжал помолиться чудотворной иконе Верховный главнокомандующий русской армии великий князь Николай Николаевич.

Лихолетья ХХ века, на который пришлось две мировые войны, не раз пытались уничтожить величие святыни в Жировичах. Но даже после того, как германские оккупанты в Первую мировую порубали на древесное топливо иконостас Никольской церкви, а польские власти, которые владели этими местами в межвоенные годы, в 1924 г. устроили в части помещения монастыря школу, где готовили специалистов по сельскому хозяйству и лесному делу, обитель пришельцам покоряться не стала. Чудотворную икону, эвакуированную в 1915 г., настоятель архимандрит Тихон (Шарапов) тайком переместил через советско-польскую границу в банке из-под варенья, и с тех пор она неизменно хранится в обители.

Церковь в Жировичах. Гравюра с рисунка Н. Орды. 1865 г.

В межвоенные годы монастырь в Жировичах стал важнейшим центром православия, активно сопротивлявшимся многочисленным попыткам польской администрации насадить здесь католические порядки. Не сломили духа верующих даже такие насильственные действия, как арест и высылка архимандрита Тихона в октябре 1924 г. Когда же в 1938 г. гонения на православную веру в Польше достигли высшей точки, власти столкнулись с самым настоящим массовым сопротивлением: на праздник явления иконы 20 мая в Жировичи съехалось более 15 тысяч паломников. Чудотворная икона в 1938-м впервые в своей истории выехала за пределы монастыря на специальной повозке, ей устраивали торжественные и многолюдные церемонии в городах и селах Западной Беларуси.

Устояли Жировичи и в атеистические советские годы, не только оставаясь долгие годы единственным действующим в БССР монастырем, но и став в 1947 г. местом пребывания Минской духовной семинарии, которая в этих стенах существует и по сей день. Даже в самые суровые годы хрущевских гонений на церковь обитель оставалась оплотом православной веры. Здесь нашли приют несколько десятков монахинь после закрытия в 1960 г. женских монастырей в Гродно и Полоцке. Несмотря на все запреты, в том числе и запрет колокольного звона, в праздничный день 20 мая сюда приезжали тысячи людей.

Настоящее же возрождение "Белорусской Лавры" началось с 1990-х гг., когда значительную поддержку ей стало оказывать белорусское государство. Монастырский комплекс те только внесли в список историко-культурного наследия Республики Беларусь, но и выделили жировичским монахам 300 гектаров пахотных земель и более 300 гектаров сенокоса9. На землях, где в XV веке располагалось имение Солтанов, теперь зоосад "Эдем". Большие торжества по случаю двух юбилеев пришлось отложить, но уже 1 июня 2020 г. Жировичи вновь открыли свои двери для паломников.

1. Всерадостное заступление Белой Руси. История Жировицкого Успенского монастыря по письменным источникам, преданиям и свидетельствам современников. Жировичи, 2019. С. 6.

2. Там же. С. 13.

3. Лазарева Д.И. Ранние этапы истории Жировичского монастыря по письменным источникам // Веснiк Беларускага дзяржа нага нЄверсЄтэта. Сер. 3. N 1. 1996. С. 6-9.

4. Всерадостное заступление Белой Руси. С. 10.

5. См. например: Жукович П.Н. Неизданное русское сказание о Жировицкой иконе Божией Матери (в связи с историей русского дворянского рода Солтанов Жировицких). СПб., 1912.

6. Всерадостное заступление Белой Руси. С. 24.

7. Православная энциклопедия. Т. XIX. М., 2008. С. 263-273.

8. Антоний (Зубко), архиепископ. О Греко-Униатской Церкви в Западном крае России // Сборник статей, изданных Св. Синодом по поводу 50-летия воссоединения с Православной Церковью западно-русских униатов. СПб., 1889. С. 43.

9. Всерадостное заступление Белой Руси. С. 102.