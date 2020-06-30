Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность

По его словам, эти вакцины способны формировать в организме иммунный ответ. "Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты", - отметил Максютов.

Он добавил, что самая большая сложность - это создать безопасный для человека препарат. Сейчас в "Векторе" над вакцинами нового поколения работают более 100 сотрудников.

Сложность заключается еще и в том, что коронавирус мутирует. По словам Максютова, в России уже выявлено более 100 его штаммов. "После появления больных в России мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более 100", - рассказал глава "Вектора".

Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. По информации Всемирной организации здравоохранения, общее число заболевших превысило 9,8 миллиона, 495 тысяч человек скончались.