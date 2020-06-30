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Рубрика: В мире

Турция не сможет продать С-400 без согласия России

Текст: Юрий Гаврилов
Там, где С-400 "Триумф" — там для чужих военных самолетов "зона запрета доступа"... Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Там, где С-400 "Триумф" — там для чужих военных самолетов "зона запрета доступа"... Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Там, где С-400 "Триумф" — там для чужих военных самолетов "зона запрета доступа"... Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТ) прокомментировали инициативу сенатора-республиканца Джона Тьюна, который, согласно публикации в издании Defense News, заявил, что США могли бы купить у Турции зенитные ракетные системы С-400 российского производства и тем самым разрешить ряд противоречий с Анкарой.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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"Для осуществления вывоза продукции военного назначения покупатель нашей техники должен представить российской стороне сертификат конечного пользователя. Поэтому её передача или реэкспорт третьим странам без официального разрешения российской стороны невозможны", - заявила официальный представитель ФСВТ Мария Воробьева.

Иными словами, очередная попытка Вашингтона любыми способами вынудить турецкие власти отказаться от приобретения и использования российской системы ПВО де-юре заведомо обречена на провал. А таких попыток американские власти предпринимали уже немало. Они делают все возможное, чтобы вместо российского комплекса С-400 Анкара закупала в США зенитную ракетную систему "Пэтриот". В ход были пущены и уговоры, и шантаж. Но Турция стойко держит удар и позицию свою по "четырехсоткам" не меняет.

Более того, вслед за приобретением четырех дивизионов С-400 (контракт на их поставку Анкаре Москва выполнила полностью и раньше установленного срока), встал вопрос о возможной закупке турками новой партии этих современных зенитных ракетных систем.

Фото: Fiona Hanson/AP Images for Pratt & Whitney
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Вот тогда-то из США и прозвучала новая инициатива. Согласно Defense News, сенатор Тьюн предложил поправку к закону о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год, которая позволит осуществлять закупки с использованием бюджета сухопутных войск США на приобретение ракетного вооружения. Условием покупки названы заверения Турции, что она не будет приобретать на вырученные средства другое военное оборудование, несовместимое с принятыми в НАТО стандартами.

Справка "РГ"

Зенитную ракетную систему С-400 "Триумф" трудно назвать чисто средством ПВО. Наряду с уничтожением самолетов и вертолетов она может также обнаруживать и сбивать крылатые и оперативно-тактические ракеты на удалении до 400 километров. Уникальный вычислительный комплекс "четырехсотки" способен без участия человека определять тип и характер целей, выделять из них наиболее опасные. А использование нескольких видов боеприпасов делает его незаменимым при создании эшелонированной обороны. Но самое главное, что "Триумф" одинаково подходит как для решения задач ПВО, так и противоракетной обороны.

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