Ученые доказали, что на Нептуне и Уране идут дожди из алмазов

На Уране и Нептуне могут идти дожди из настоящих алмазов. Атмосфера этих планет состоит в основном из гелия и водорода. В верхних слоях температура примерно минус 220 градусов. А в нижних слоях появляются более тяжелые элементы и вещества, в том числе метан, растут температура и давление. Постепенно они достигают такой величины, что метан должен распадаться на водород и углерод, которые при экстремальных значениях температуры и давления превращаются в алмазы. Эти кристаллы "падают" на ядро в виде дождя. Согласно одной из гипотез, на этих планетах имеется целый океан "алмазной жидкости".

Как сообщает ВВС, американские ученые решили проверить данную теорию, воссоздав в лаборатории условия, близкие к тем, что должны быть на Уране и Нептуне. Только вместо метана они использовали его близкий аналог - стирол. При помощи лазера на свободных электронах газ разогрели до температуры 5000 К и создали давление около 1,5 миллиона бар. И стирол, а точнее содержащийся в нем углерод, на самом деле стал превращаться в алмазы.

Новое открытие подтверждает и еще одну догадку ученых. Дело в том, что Нептун излучает примерно в 2,6 раза больше энергии, чем получает от Солнца. По всей видимости, если к ядру планеты действительно постоянно опускаются алмазы, то их гравитационная энергия превращается в тепловую за счет трения с другими материалами, что и разогревает планету.