Ученые раскрыли тайну бодрости при употреблении кофе

Ученые установили, что воздействие кофеина на организм человека имеет индивидуальные особенности. Поэтому некоторых людей напиток бодрит, а у других наоборот - стимулирует на слабость и сонливость.

- За чувствительность к кофе отвечают аденозиновые рецепторы. Аденозин - это вещество, которое вырабатывается организмом и подавляет процессы возбуждения. Кофеин по структуре похож на аденозин, поэтому при поступлении его в организм аденозиновые рецепторы блокируются, и после приема кофе чувство усталости ослабевает и возникает приток сил, - рассказал aif.ru кандидат биологических наук Игорь Смолин.

Кроме того, воздействие кофе на организм зависит и от работы печени. Если у человека есть заболевания печени, кофеин хуже отфильтровывается, и в организм поступает его большее количество. Если печень здорова, то эффект от кофеина будет не такой заметный и ощутимый.

При этом употребление кофе может служить профилактикой болезни Альцгеймера и Паркинсона. Защитным эффектом для мозга обладают фенилинданы - соединения, которые предотвращают появление двух основных белков, ответственных за развитие болезни. Эти вещества образуются при обжиге кофейных зерен.

Принято считать, что разовая доза кофеина не должна превышать 100 мг, а суточная - 300 мг. Для сравнения в одной кружке содержится в среднем 95 мг кофеина, в эспрессо - 150 мг.