Укол зонтиком: как лечить ожоги от борщевика Сосновского

Борщевик Сосновского считается одним из самых опасных растений в России, так как ядовитыми являются все его части: стебель, листья и соцветия. Поэтому врачи советуют обходить опасное растение стороной.

- Прикосновение к нему не доставляет никаких неприятных ощущений. Именно в этом и есть его главное коварство. Ведь после контакта с растением ожог появляется не сразу, а спустя время - через несколько часов или даже дней, - сообщила aif.ru ведущий научный сотрудник отделения острых отравлений НИИ скорой помощи имени Склифосовского Анастасия Симонова.

Сначала кожа, на которую попал ядовитый сок, начинает зудеть и краснеть. Потом появляется жжение, кожа отекает, покрывается мелкими волдырями, которые затем сливаются в большие пузыри. Как только они лопаются, то возникает сильная боль при любом прикосновении к ране.

У пострадавших есть некоторое время, чтобы минимизировать последствия ожога. Первое - надо тщательно промыть кожу, на которую попал ядовитый сок, проточной водой с мылом или гелем для душа. Мыть следует не менее 10 минут. Если сок попал в глаза - немедленно промыть их водой в течение 15-20 минут, при попадании в рот - прополоскать. В третьих следует принять любой антигистаминный препарат и обратиться к врачам.

Применять при лечении народные средства - кефир, простоквашу и облепиховое масло нельзя. Только врач может назначить лечение, которое в лучшем случае займет две недели.