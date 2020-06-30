В британском Йорке могут снести статую основателя Византии Константина

Статую императора Константина Великого, легитимизировавшего христианство и основавшего Византию, могут снести в британском Йорке. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Бронзовая статуя императора установлена рядом с Йоркским собором в центре древней столицы Англии (в Йорке в 306 году скончался римский император Констанций I Хлор и там же был провозглашен новым императором его сын Константин, будущий основатель Византии).

Монумент императора поставлен у собора в знак того, что Константин Великий прекратил преследование христиан. Однако активисты движения BlackLivesMatter написали несколько жалоб, в которых указали, что император Константин, по их мнению, поддерживал рабство. Или, по крайней мере, не сделал ничего, чтобы отменить его, только лишь запретил убивать рабов.

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, глава Англиканской церкви, велел настоятелю Йоркского собора разобраться, действительно ли надо сносить статую Константина Великого.

Кроме того, архиепископ Уэлби заявил, что будет проведен "очень внимательный пересмотр" статуй, находящихся в Кентерберийском соборе и Вестминстерском аббатстве в Лондоне.