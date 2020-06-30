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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В ЦИК отметили явку на онлайн-голосовании в Москве и Нижегородской области

Текст: Галина Мисливская
Высокая явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Москве и Нижегородской области связана с тем, что на него зарегистрировались самые активные граждане двух регионов, считает глава ЦИК Элла Памфилова.

Вечером во вторник глава ЦИК, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили ход онлайн-голосования сразу после его окончания в 20:00. Согласно данным московского штаба, общая явка по двум регионам составила 93,2%.

Фото: iStock
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"Это самые мотивированные, самая активная часть гражданского общества. Они осознанно регистрируются, потому что приняли решение голосовать. Поэтому такая высокая явка", - сказала Памфилова.

По мнению Сергея Собянина, активности онлайн-голосования способствовал также начавшийся отпускной сезон и опасения части москвичей по поводу безопасности посещения участков с точки зрения рисков распространения коронавируса. "Хотя там все стерильно, честно говорю", - сказал он. Для участия в онлайн-голосовании надо было подготовиться - завести кабинет на сайте mos.ru, подать заявку, напомнил он. "Они активно сделали несколько действий, целенаправленно, с желанием проголосовать", - подчеркнул Собянин. Не голосовать в такой ситуации - "это как купить билет на трамвай и не поехать", добавил он.

Фото: RT/ youtube.com
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В Нижегородской области количество желающих принять участие в ДЭГ оказалось в полтора раза выше прогнозов, рассказал глава региона Глеб Никитин. "Когда мы распределяли бюджет с привлечением граждан, в этом приняли участие чуть более 100 тысяч человек. Когда мы получили регистрацию (на ДЭГ) в размере 140 тысяч человек, это вызвало глубокое удовлетворение. Нижегородцы даже в большей степени, чем мы прогнозировали, оказались готовы к электронной системе голосования", - сказал он. Явка в регионе превысила 92%, всего проголосовало 128,5 тысяч человек.

Напомним, дистанционное электронное голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ проходило 25-30 июня в двух регионах страны. Всего в нем приняли участие 1 090 211 человек. Те, кто зарегистрировался, но не проголосовал через интернет, смогут сделать это 1 июля на своих участках по месту жительства.

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