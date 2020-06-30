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30.06.2020 14:09
Рубрика: Власть

В ЦИК поступило 134 жалобы на возможное принуждение к голосованию

Текст: Галина Мисливская

Центризбирком получил 134 обращения, касающиеся возможного принуждения работников к участию в голосовании по поправкам в Конституцию со стороны работодателей, сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

"Что касается вопроса использования преимуществ должностного положения, так называемого возможного применения административного ресурса. Как вы помните, в прошлый раз у нас было 115 таких обращений, а на сей момент у нас 134", - сказала она во вторник в информационном центре ЦИК. Рост обращений на эту тему Памфилова назвала незначительным.

Фото: RT/ youtube.com
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"Мы взяли на себя обязательство и дальше отследить этих людей, потому что это наш золотой запас, те, кто не побоялся, встал на защиту всего коллектива, назвав себя, обозначив себя как активного гражданина и предупредил нас об активных действиях того или иного руководителя", - продолжила глава ЦИК. "По завершении кампании мы не допустим, чтобы хоть один из этих людей пострадал у себя на работе", - пообещала она.

Из упомянутых обращений, по словам Эллы Памфиловой, отработаны уже 115. По итогам рассмотрения направлены материалы в прокуратуру и руководству регионов.

Она напомнила, что использование административного ресурса будут жестко пресекаться. "Пусть люди голосуют так, как они считают нужным и там, где считают нужным. Работодатели не имеют права на это влиять, это является уголовно наказуемым", - заявила Элла Памфилова.

Всего же к 30 июня ЦИК обработал 467 802 обращения, из них чуть более 2% содержат информацию о нарушениях. При этом не поступило ни одной серьезной жалобы, требующей рассмотрения на уровне Центризбиркома, подчеркнула глава комиссии.

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