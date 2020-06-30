В ФАС рассказали о создании реестра видов работ для малого бизнеса

В национальный план восстановления экономики включен пункт о создании реестра видов работ, на выполнение которых в рамках госзакупок смогут рассчитывать только представители малого бизнеса. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Игорь Артемьев во время онлайн-брифинга Ассоциации европейского бизнеса.

Выполнение некоторых видов работ, включая покраску заборов, замену осветительных ламп, озеленение, можно отдать малым предприятиям, полагает Артемьев. Для этого вовсе не требуется привлекать крупные корпорации. "Это же и право выбора потребителя. Среди многих малых (предприятий - прим. "РГ") можно выбрать фирму по душе, которая имеет среди потребителей устойчивую репутацию", - сказал Артемьев.

Поддержке малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего в период пандемии, в национальном плане отдано одно из приоритетных направлений. Целые отрасли оказались на грани или за гранью банкротства, подчеркнул глава ФАС. Среди мер - создание равных условий для конкуренции сфере малого бизнеса между государственными и частными компаниями. В частности, речь идет об увеличении квоты при госзакупках для малых предпринимателей. "Хотим, чтобы малому бизнесу был предоставлен приоритетный доступ к государственному имуществу, природным ресурсам", - подчеркнул Артемьев.

Еще одно ключевое направление - переход на электронный формат работы. К примеру, рассмотрение жалоб уже проводится дистанционно. Это позволяет значительно снизить финансовые издержи компаний. В планах - переход на электронный режим подачи ходатайств по сделкам слияния и поглощения. По словам Артемьева, на первом этапе сохранится возможность подавать такие документы в привычном формате.