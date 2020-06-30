В Германии компенсируют закрытие угольных шахт

Партии правящей коалиции ХДС и СДПГ после долгих переговоров расчистили путь для запланированного поэтапного отказа от угля в Германии к 2038 году и достигли соглашения по вопросам компенсаций для угольных операторов. В пятницу этот вопрос будет рассматриваться на заседании бундестага, сообщает телеканал ARD.

Согласно законопроекту, последняя угольная электростанция должна быть выведена из сети не позднее 2038 года. В общей сложности до 40 миллиардов евро должны поступить в Рейнский горнопромышленный район, особенно - в восточногерманские регионы для структурных изменений.

Основная критика со стороны промышленности состояла в том, что, согласно первоначальным планам федерального правительства, начиная с 2027 года, угольные электростанции должны останавливаться без компенсации. Однако это предложение подвергли критике операторы электростанций, построенных в более поздний период и работающих на каменном угле. Владельцы их только недавно осуществили крупные инвестиции.

Соглашение коалиционных партий предусматривает, что в ходе оценок поэтапного отказа от угольной продукции в 2022, 2026 и 2029 годах будет также изучен вопрос о необходимости корректировки нормативно-правовой базы для электростанций, работающих на угле с 2010 года. Это следует из документа, которым располагает информационное агентство DPA.

"С помощью новой программы по возобновляемому теплу и программы преобразования высокоэффективных электростанций мы создаем новые стимулы для перехода с угля на экологически чистые возобновляемые технологии", - говорится в совместном заявлении коалиционных партий. Для оказания помощи угольным регионам в земле Северный Рейн-Вестфалия, Саксония-Анхальт, Саксония и Бранденбург будет выделено 40 миллиардов евро.