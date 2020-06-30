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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Гидрометцентре пообещали по-настоящему теплый июль

Текст: Ольга Игнатова
Температура воздуха на всей территории страны в июле будет выше или около нормы, рассказал сегодня на онлайн пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

По его словам, июль ожидается по-настоящему теплым. Но это не означает, что жара будет каждый день. Понижение температуры тоже периодически будет случаться. В западных регионах во второй месяц лета будет теплее обычного. В восточных и в Поволжье температура окажется в пределах нормы. Жарким июль обещает быть в Западной Сибири, Красноярском крае и в Якутии. В Якутии наблюдается повторяемость антициклонов из-за изменения климата. Поэтому температура в этом холодном регионе уже второй месяц будет высокая.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
К концу недели в Москву вернется жаркая погода

В ближайшие пять дней ниже нормы ожидается только в Поволжье и на Урале. На азиатской территории очаг тепла с Якутии переместится на Красноярск.

В Москву снова возвращается жара. "В понедельник-вторник случилась небольшая передышка - днем температура оказалась вполне комфортной - плюс 20-23 градуса. А в среду опять 25-ть. К концу недели ожидаем повышение температуры до плюс 30 градусов. Это связано с выносом теплых воздушных масс из Турции и со Средиземного моря", - пояснил Вильфанд.

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