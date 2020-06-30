В Японии из-за оползней могут эвакуировать свыше 70 тысяч человек

Более 70 тысяч человек в Японии готовятся к эвакуации из-за угрозы оползней. Такие рекомендации от властей получили жители города Кагосима. Сообщение появилось на сайте муниципалитета.

"Угроза оползней возникла из-за обильных дождей. На 30 июня синоптики прогнозируют сильные осадки. В южной части Кюсю, где находится город, за сутки ожидается выпадение 200 миллиметров осадков", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Сообщается, что первыми покидать опасные зоны начали пожилые и люди с ограниченными возможностями.