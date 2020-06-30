В Индии запретили 59 мобильных приложений китайских разработчиков

В Индии запретили популярный сервис коротких видео TikTok. Это приложение оказалось в списке из 59 программ, "наносящих вред суверенитету, обороноспособности, безопасности страны и общественного порядка", сообщает пресс-служба правительства.

"Вне закона теперь приложения для видеозвонков от Xiaomi, интернет-магазина Club Factory, мессенджер WeChat, карты Baidu и браузер UC Browser. Под запрет попали также игра Clash of Kings и файловый менеджер ES File Explorer", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В правительстве страны заявили, что получили "много жалоб из различных источников" на эти программы. Теперь они будут заблокированы как на мобильных, так и на других устройствах.