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Рубрика: В мире

В Италии могут закрыть американские университеты

Текст: Максим Макарычев

Десятки американских университетов, базирующихся в Италии, могут навсегда закрыть свои двери, оставив сотни профессоров без работы, если американским студентам не разрешат вернуться в Европу. По оценкам экспертов, более 35 тысяч студентов, обучающихся в американских университетах в Италии, могут не вернуться на Апеннины, учитывая ограничения на въезд для граждан США. Отметим, что большинству американцев будет запрещен въезд в Европейский Союз из-за растущей заболеваемости коронавирусом в Соединенных Штатах.

Фото: iStock
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В Италии существует более 160 американских высших учебных заведений, среди которых колледжи, летние школы и университеты. Большинство из них находится в Риме и Флоренции, отмечает Guardian. Среди наиболее известных - Сиракузы, филиал Нью-Йоркского университета, Кентский университет во Флоренции, Темплский университет в Риме. С началом пандемии коронавируса в Италии в период с конца февраля по начало марта все американские студенты из этой страны были отправлены обратно в Соединенные Штаты. Пока не ясно, когда студенты могут вернуться в Италию.

"Это очень драматичная ситуация, при которой почти все летние учебные сессии были отменены", - сообщил изданию Маттео Дуни, президент ASAUI - Ассоциации американских университетов в Италии. По его словам, некоторые небольшие учебные заведения рискуют закрыться из-за нехватки студентов, а другие американские университеты с программами в Италии могут принять решение оставить своих студентов в Америке. В этих вузах также обучаются граждане стран ЕС, и администрации учебных заведений изучают вопрос, чтобы эти молодые люди посещали занятия в американских университетах, расположенных в Европе.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

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