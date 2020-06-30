В Кадастровой палате рассказали об упрощении снятия недвижимости с учета

Упростить порядок снятия объекта недвижимости с государственного кадастрового учета (ГКУ) предлагает правительственный законопроект, который начала рассматривать Государственная Дума.

Как поясняют эксперты Федеральной кадастровой палаты, одним из важных изменений станет расширение списка категорий заявителей, которые могут обращаться за предоставлением государственных услуг учетно-регистрационной сферы. Так, например, человек, получивший в наследство разрушенный садовый дом, сможет сразу снять его с кадастрового учета. Но только если сведения о таком доме содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Пока по закону наследник сначала должен стать собственником такой недвижимости, а потом снять ее с учета. Скоро эта абсурдная ситуация будет исправлена.

Также заявление о снятии с ГКУ объекта недвижимости и прекращении права собственности на прекративший существование объект недвижимости может подавать собственник земельного участка, если владевшее объектами недвижимости юридическое лицо было ликвидировано или в случае смерти владевшего этими объектами физического лица.

Заявление о государственном кадастровом учете и регистрации прав сможет подавать правообладатель земельных участков, находящихся в пожизненном наследуемом владении или постоянном (бессрочном) пользовании, при разделе или объединении таких участков.

Собственники помещений в многоквартирном доме смогут лично или через уполномоченного общим собранием подавать заявление о государственной регистрации доли в праве общей собственности.

Еще одно важное нововведение - возможность снятия с кадастрового учета помещений и машино-мест в здании по заявлению его собственника без предоставления актов обследования.