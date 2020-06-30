Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Ольга Игнатова 
13:19 30.06.2020

В Кадастровой палате рассказали об упрощении снятия недвижимости с учета

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Упростить порядок снятия объекта недвижимости с государственного кадастрового учета (ГКУ) предлагает правительственный законопроект, который начала рассматривать Государственная Дума.

Новый закон поможет в кадастровых работах и исключит ошибки

Как поясняют эксперты Федеральной кадастровой палаты, одним из важных изменений станет расширение списка категорий заявителей, которые могут обращаться за предоставлением государственных услуг учетно-регистрационной сферы. Так, например, человек, получивший в наследство разрушенный садовый дом, сможет сразу снять его с кадастрового учета. Но только если сведения о таком доме содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Пока по закону наследник сначала должен стать собственником такой недвижимости, а потом снять ее с учета. Скоро эта абсурдная ситуация будет исправлена.

Также заявление о снятии с ГКУ объекта недвижимости и прекращении права собственности на прекративший существование объект недвижимости может подавать собственник земельного участка, если владевшее объектами недвижимости юридическое лицо было ликвидировано или в случае смерти владевшего этими объектами физического лица.

Фото: Виктор Клюшкин/ТАСС
Исправить кадастровые ошибки станет проще

Заявление о государственном кадастровом учете и регистрации прав сможет подавать правообладатель земельных участков, находящихся в пожизненном наследуемом владении или постоянном (бессрочном) пользовании, при разделе или объединении таких участков.

Собственники помещений в многоквартирном доме смогут лично или через уполномоченного общим собранием подавать заявление о государственной регистрации доли в праве общей собственности.

Еще одно важное нововведение - возможность снятия с кадастрового учета помещений и машино-мест в здании по заявлению его собственника без предоставления актов обследования.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
14:08

Минстрой обсуждает вариант проведения капремонта кварталов

Минстрой обсуждает вариант проведения капремонта кварталов

В Минстрое прорабатывается вопрос проведения ремонта не отдельных домов, а городских кварталов в целом. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров. В качестве положительного примера он привел опыт Башкирии

ЖКХ
29.06.2020

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля. Повышение платы может составить от 2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона. Ощутимее всего могут повыситься цены на ЖКУ на Северном Кавказе

Работа власти
29.06.2020

Кабмин расширил условия льготной ипотеки

Кабмин расширил условия льготной ипотеки

Михаил Мишустин подписал постановление с изменениями в правила программы льготной ипотеки под 6,5 процента. Они позволят большему числу граждан приобрести квартиры в новостройках и улучшить свои жилищные условия