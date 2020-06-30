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Рубрика: В мире

В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа

Текст: Максим Макарычев

Китайские ученые обнаружили новый штамм свиного гриппа с потенциалом пандемии. Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Исследователи утверждают: несмотря на то, что этот штамм переносится свиньями, он обладает "всеми отличительными признаками", заключающимися в возможности передачи от человека к человеку. До настоящего времени штамм не представлял угрозы, однако ученые обнаружили доказательства недавнего заражения новым вирусом среди работников скотобойни и свиноводства в Китае.

"Свиньи считаются носителями или "сосудами для смешивания" вирусов пандемического гриппа", - пишут исследователи в статье, опубликованной в "Известиях Национальной академии наук" (Proceedings of the National Academy of Sciences). По оценкам ученых, систематическое наблюдение за вирусами гриппа у свиней имеет важное значение для раннего предупреждения следующей потенциальной пандемии. Также было обнаружено, что вирус легко передается между хорьками.

Фото: iStock
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Исследователи написали в статье, что должны быть быстро осуществлены меры по борьбе с вирусом у свиней и тщательный мониторинг их популяции. Научному сообществу необходимо ускорить работу по разработке вакцины против вируса.

"Из представленных данных видно, что это вирус свиного гриппа, который может появиться у людей", - сказал в интервью Science Magazine, комментируя выводы коллег, Эдвард Холмс, биолог из Сиднейского университета, изучающий патогены. По его словам, является очевидным тот факт, что ситуацию с новым штаммом нужно очень внимательно контролировать.

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