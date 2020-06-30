В Кремле считают эффективным формат многодневного голосования

Голосование в течение нескольких дней по поправкам к Конституции на фоне пандемии коронавируса оправдано, позволяет избежать скоплений людей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Когда очень важна задача не просто минимизировать, а практически исключить угрозу для здоровья людей, выше, чем та, которая возникает, например, при посещении магазина, это весьма оправданное было решение", - сказал журналистам Песков.

По его мнению, это позволяет избегать излишнего скопления людей на избирательных участках и местах голосования. "По опыту минувших дней, когда это голосование проходит, можно, конечно, сказать, что это весьма эффективно", - отметил пресс-секретарь главы государства.

В Кремле при этом не рассматривали возможность проведения выборов президента в таком же многодневном формате, используя как электронное, так и обычное голосование. "Нет, пока это никак не обсуждалось и не рассматривалось", - ответил на соответствующий вопрос Песков.

Говоря об идее голосовать в течение нескольких дней вместо единого дня голосования, пресс-секретарь президента заметил, что ЦИК виднее, насколько это удобно и эффективно.