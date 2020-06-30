В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik. Власти прибалтийской республики призвали другие страны Евросоюза последовать их примеру.

Речь идет о каналах RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary и RT TV. Причиной запрета стало то, что они, по заявлению совета по электронным СМИ Латвии, находятся под прямым управлением Дмитрия Киселева, который попадает под санкции Совета ЕС. Сам Киселев назвал решение латвийских властей "глупостью", поскольку он не имеет никакого отношения к RT, а возглавляет международное информагентство "Россия сегодня".

"Это решение - показатель уровня глупости и неосведомленности латвийских властей, ослепленных русофобией. Мы искренне посмеялись над этим объявлением, латвийские власти элементарно попали впросак. Но если говорить серьезно, то заявленное ими основание для запрета не имеет никакого юридического смысла, поэтому Латвия должна немедленно вернуть вещание RT в эфир и извиниться перед нашими коллегами", - заявил Киселев РИА Новости.

В свою очередь глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил РИА Новости, что организация намерена обратиться с жалобой на запрет в Международную федерацию журналистов.