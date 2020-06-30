В мире рекордно выросло число миллиардеров

На конец 2019 года в мире насчитывалось 2 825 миллиардеров, это на 221 человека (8,5 процента) больше, чем в 2018 году, сообщила 30 июня аналитическая компания Wealth-X.

Сумма их состояний равна 9,4 триллиона долларов, что на 10,3 процента больше, чем двумя годами ранее. При этом в исследовании отмечается, что в 2018 году число миллиардеров уменьшилось на 5,4 процента по сравнению с предыдущим периодом.

Увеличение числа миллиардеров в 2019 году произошло благодаря хорошей динамике фондового рынка, которая позволила нивелировать влияние сложной геополитической обстановки (торговая война США и КНР, Brexit и другие факторы).

Лидерами по числу миллиардеров в 2019 году были, как и в предыдущие годы, США (788 человек) и Китай (342 человека). Всего же в Северной Америке насчитали 834 миллиардера (на 11,2 процента больше, чем годом ранее), а в Азии - 758 (на 12 процентов больше, чем в 2018 году).

Если говорить о конкретных городах, то на первом месте по числу богачей остается Нью-Йорк, где живут 113 миллиардеров, на втором - Гонконг (96 человек), на третьем - Сан-Франциско (77 человек).

Что касается 2020 года, то с учетом пандемии коронавируса, ситуация может измениться. Аналитики ожидают, что число миллиардеров снизится из-за спада в автомобильной, аэрокосмической, оборонной отраслях, однако ситуацию могут выправить здравоохранения и страхование, в которых наблюдается подъем.