В НАН Беларуси создадут коллектив для разработки вакцины от COVID-19

Провести фронтальный "мозговой штурм" для успешной разработки вакцины от COVID-19 будет поручено коллективу ученых Национальной академии наук Беларуси. Об этом проинформировал 30 июня руководитель национального научного центра Владимир Гусаков перед открытием круглого стола, посвященного "Обеспечению экономического роста РБ в условиях новых вызовов и угроз".

Академик уточнил, что белорусские ученые уже подключились к исследованиям по коронавирусу, в том числе, по его диагностике и лечению. Создана, в частности, межведомственная рабочая группа по преодолению COVID-19. "Сейчас решаем вопрос создания специальной группы ученых для разработки вакцины", - пояснил Гусаков. А отвечая на вопрос о возможных сроках разработки препарата, ученый дал понять, что говорить пока об этом преждевременно, поскольку "это очень непростая задача: вирус требует особого, нетрадиционного подхода".

Для объединения усилий мирового сообщества, сообщил академик, проводились видеоконференции с российскими и китайскими учеными. По его данным, "Россия уже испытывает несколько вакцин. У нас тоже есть определенные наработки в этом плане - у Института ветеринарной медицины, Института биофизики и клеточной инженерии, Института генетики. Мы договорились наши усилия интегрировать", - отметил председатель президиума НАН.

Следует уточнить, что республиканская межведомственная рабочая группа по преодолению COVID-19 была создана в Академии наук в середине мая. В нее вошли более 30 специалистов, представляющих академическую и вузовскую науку. Это ведущие ученые НАН, министерств здравоохранения и образования, а также медики-практики организаций системы здравоохранения страны.

Кстати, по официальным данным Минздрава Беларуси, на 30 июня в стране зафиксировано 62118 случаев коронавируса. Выздоровели и выписаны на последний день месяца 46054 человека. Скончалось 392 пациента с хроническими заболеваниями и выявленной инфекцией COVID-19.