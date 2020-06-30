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Рубрика: Культура

В Плесе покажут иллюстрации Дали к Библии

Текст: Наталья Лебедева
Выставка редких работ Сальвадора Дали из частного итальянского собрания откроется второго июля в Левитановском культурном центре в Плесе. Публике представят уникальные графические иллюстраций к Ветхому и Новому Завету, которые заставят по-новому переосмыслить творчество художника.
Фото: Jack Mitchell/Getty Images Фото: Jack Mitchell/Getty Images
Фото: Jack Mitchell/Getty Images

Выставка "Сальвадор Дали. Священное послание" собрала лучшие графические работы великого художника XX века из серии Biblia Sacra. Ни один российский музей не может похвастаться тем, что владеет этой серией иллюстраций к Ветхому и Новому Завету в полном объеме. Экспозиция, представленная в Левитановском культурном центе, была привезена из частного итальянского собрания, уточнили в пресс-службе музея.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Выставку Сальвадора Дали в Москве отменили из-за коронавируса

Библия уже две тысячи лет остается Книгой Книг для мирового искусства и европейского искусства, в частности. Многие художники на протяжении веков обращались к библейским сюжетам, переосмысливая, трансформируя и отыскивая ответа на главные вопросы своего поколения. Вечные сюжеты даже в циничном и технологичном 21 веке волнуют и вдохновляют. Не удивительно, что Сальвадор Дали тоже не остался в стороне. Более того, он решился передать библейские сюжеты языком сюрреализма. Это рискованное во всех смыслах предприятие во многом переломило существовавшие в изобразительном искусстве традиции.

Отправной точкой стал 1963 год, когда Джузеппе Альбаретто (Dr. Giuseppe Albaretto) предложил Сальвадору дали проиллюстрировать новое издание Библии (Biblia Sacra). И художник с головой погрузился в работу - он внимательно изучал тексты Священного писания, исследуя сюжетную линию, раскрывая скрытые смыслы и переосмысливая истину слов Великой Книги.

Библейские темы для проекта Дали выбрал сам. И в 1963 - 194 годах появились 105 работ, выполненных в смешанной технике, сочетающей акварель, гуашь, тушь, пастель, карандаш. В последующие три года они были переведены в литографии. Так появился самый масштабный графический проект в творчестве Дали.

Около 60 работ из знаменитой серии можно будет увидеть в Плесском музее-заповеднике со 2 июля.

Культура Арт

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