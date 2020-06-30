В резюме нового министра образования Бразилии обнаружили противоречия

Вступление в должность министра образования Карлоса Альберто Декотелли Бразилии отложено из-за проблем с его резюме. Выяснилось, что указанная в нем информация не соответствует действительности, сообщают местные СМИ. В частности, в резюме упоминаются ученые степени. Однако ректоры упомянутых в документе вузов опровергают данную информацию.

"Карлос Декотелли официально не завершил в нашем учебном заведении курс обучения. А его итоговая работа была признана неудовлетворительной", - цитирует ТАСС ректора аргентинского Национального университета Росарио Франко Бартоласси.

Опровержение пришло также из второго упомянутого в послужном списке - германского Вуппертальского университета. Его представители не подтвердили наличие у Декотелли степени этого учебного заведения. Уточнив, что новый бразильский министр пробыл у них три месяца в статусе гостевого исследователя, а не два года, как указал Декотелли в своем резюме. Сам чиновник категорически отвергает эти обвинения.