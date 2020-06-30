В результате взрыва в клинике в Тегеране погибли минимум 13 человек

Взрыв и пожар в медицинском центре на севере Тегерана стали причиной гибели, по официальным данным, 13 человек, еще 6 пострадали. Об этом сообщает иранское новостное агентство Fars.

При этом в некоторых иранских СМИ пишут про 18 погибших.

По предварительным данным, озвученным заместителем начальника тегеранской полиции Хамидом Хадавандом, причиной пожара стали загоревшиеся баллоны с кислородом. От нагрева они взорвались, из-за чего пламя перекинулось на другие этажи. По свидетельствам очевидцев, взрыв был такой силы, что его слышали в других районах Тегерана.

В настоящее время в больнице идут спасательные работы.