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Рубрика: В мире

В результате взрыва в клинике в Тегеране погибли минимум 13 человек

Текст: Константин Волков

Взрыв и пожар в медицинском центре на севере Тегерана стали причиной гибели, по официальным данным, 13 человек, еще 6 пострадали. Об этом сообщает иранское новостное агентство Fars.

При этом в некоторых иранских СМИ пишут про 18 погибших.

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По предварительным данным, озвученным заместителем начальника тегеранской полиции Хамидом Хадавандом, причиной пожара стали загоревшиеся баллоны с кислородом. От нагрева они взорвались, из-за чего пламя перекинулось на другие этажи. По свидетельствам очевидцев, взрыв был такой силы, что его слышали в других районах Тегерана.

В настоящее время в больнице идут спасательные работы.

В мире Ближний Восток Иран

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