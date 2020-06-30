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Рубрика: Общество

30.06.2020 13:38
Текст: Ольга Игнатова

В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о мутации коронавируса

Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Вирусы очень изменчивы, при заражении каждого следующего человека может возникать тысячи мутаций. Об этом "РГ" сообщили в Роспотребнадзоре.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
В России выявлено 6693 новых случая коронавируса

По информации ведомства, за изменчивостью вируса наблюдают ученые центра "Вектор". Их задача -как можно раньше выявить мутации в вирусе и начать их изучение. "Это важно для того, чтобы быть уверенным в правильной диагностике заболевания - измененный вирус может не узнаваться имеющимися диагностическими наборами, или для подтверждения эффективности терапевтических препаратов, которые уже используются для лечения больных", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Там напомнили, что "Вектор" выделил более 100 штаммов нового коронавируса SARS-CoV-2. Но в то же время в ведомстве добавили: обнаруженные мутации не приводят к серьезным изменениям свойств этого вируса.

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