В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о мутации коронавируса

Вирусы очень изменчивы, при заражении каждого следующего человека может возникать тысячи мутаций. Об этом "РГ" сообщили в Роспотребнадзоре.

По информации ведомства, за изменчивостью вируса наблюдают ученые центра "Вектор". Их задача -как можно раньше выявить мутации в вирусе и начать их изучение. "Это важно для того, чтобы быть уверенным в правильной диагностике заболевания - измененный вирус может не узнаваться имеющимися диагностическими наборами, или для подтверждения эффективности терапевтических препаратов, которые уже используются для лечения больных", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Там напомнили, что "Вектор" выделил более 100 штаммов нового коронавируса SARS-CoV-2. Но в то же время в ведомстве добавили: обнаруженные мутации не приводят к серьезным изменениям свойств этого вируса.