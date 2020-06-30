В России выявлено 6693 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 6 693 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 30,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 154 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 9 220 человек.
- Москва - 745
- Московская область - 301
- Ханты-Мансийский АО - 279
- Свердловская область - 276
- Санкт-Петербург - 253
- Ямало-Ненецкий АО - 248
- Иркутская область - 242
- Нижегородская область - 203
- Воронежская область - 179
- Челябинская область - 144
- Красноярский край - 144
- Республика Тыва - 125
- Мурманская область - 118
- Саратовская область - 110
- Новосибирская область - 109
- Ульяновская область - 106
- Архангельская область - 102
- Волгоградская область - 95
- Ростовская область - 94
- Омская область - 82
- Хабаровский край - 81
- Приморский край - 80
- Ставропольский край - 78
- Оренбургская область - 77
- Пензенская область - 77
- Алтайский край - 76
- Тульская область - 73
- Карачаево-Черкесская Республика - 72
- Ивановская область - 70
- Тюменская область - 69
- Брянская область - 65
- Республика Дагестан - 65
- Забайкальский край - 62
- Белгородская область - 60
- Краснодарский край - 60
- Курская область - 59
- Томская область - 57
- Пермский край - 54
- Республика Коми - 53
- Кабардино-Балкарская Республика - 52
- Республика Адыгея - 51
- Чувашская Республика - 51
- Самарская область - 51
- Ленинградская область - 50
- Владимирская область - 48
- Тверская область - 48
- Тамбовская область - 46
- Республика Башкортостан - 46
- Калужская область - 45
- Новгородская область - 45
- Республика Саха (Якутия) - 45
- Камчатский край - 45
- Ярославская область - 44
- Рязанская область - 43
- Республика Татарстан - 41
- Кемеровская область - 40
- Липецкая область - 38
- Республика Бурятия - 38
- Смоленская область - 37
- Псковская область - 35
- Республика Мордовия - 35
- Кировская область - 35
- Орловская область - 33
- Курганская область - 33
- Республика Алтай - 33
- Магаданская область - 33
- Астраханская область - 31
- Республика Марий Эл - 29
- Сахалинская область - 29
- Республика Карелия - 28
- Республика Хакасия - 28
- Республика Ингушетия - 27
- Амурская область - 25
- Республика Северная Осетия - 22
- Вологодская область - 21
- Удмуртская Республика - 20
- Костромская область - 18
- Калининградская область - 10
- Севастополь - 6
- Чеченская Республика - 5
- Республика Крым - 4
- Ненецкий АО - 2
- Республика Калмыкия - 2
- Еврейская АО - 2
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- Чукотский автономный округ - 0%
- Республика Калмыкия - 0,1%
- г. Москва - 0,3%
- Калининградская область - 0,4%
- Московская область, Еврейская автономная оласть 0,5%
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 9 220 человек:
- Москва - 2295
- Московская область - 918
- Нижегородская область - 403
- Санкт-Петербург - 254
- Ростовская область - 228
- Ханты-Мансийский автономный округ- 196
- Красноярский край - 188
- Иркутская область - 170
- Белгородская область - 159
- Ярославская область - 153
- Владимирская область - 151
- Пензенская область - 150
- Свердловская область - 150
- Забайкальский край - 146
- Архангельская область - 139
- Саратовская область - 138
- Республика Башкортостан - 125
- Алтайский край - 123
- Тверская область - 121
- Орловская область - 117
- Томская область - 116
- Ставропольский край - 113
- Рязанская область - 108
- Тамбовская область - 105
- Новосибирская область - 104
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 96
- Республика Саха (Якутия) - 95
- Ульяновская область - 94
- Республика Дагестан - 93
- Кабардино-Балкарская Республика - 90
- Калужская область - 83
- Курская область - 83
- Амурская область - 82
- Самарская область - 79
- Калининградская область - 76
- Камчатский край - 76
- Краснодарский край - 70
- Карачаево-Черкесская Республика - 70
- Псковская область - 66
- Смоленская область - 60
- Приморский край - 57
- Сахалинская область - 57
- Тюменская область - 56
- Ивановская область - 54
- Республика Тыва - 54
- Воронежская область - 52
- Тульская область - 52
- Республика Коми - 50
- Республика Мордовия - 42
- Новгородская область - 40
- Волгоградская область - 39
- Липецкая область - 38
- Кировская область - 37
- Республика Бурятия - 36
- Удмуртская Республика - 28
- Костромская область - 27
- Республика Карелия - 27
- Вологодская область - 27
- Хабаровский край - 27
- Челябинская область - 25
- Оренбургская область - 23
- Республика Крым - 22
- Пермский край - 22
- Кемеровская область - 21
- Омская область - 21
- Республика Северная Осетия-Алания - 20
- Астраханская область - 18
- Республика Чувашия - 18
- Республика Хакасия - 18
- Ленинградская область - 15
- Мурманская область - 15
- Республика Калмыкия - 13
- Чеченская Республика - 13
- Брянская область - 12
- Республика Адыгея - 11
- Республика Ингушетия - 9
- Республика Татарстан - 8
- Курганская область - 7
- Республика Марий Эл - 6
- Республика Алтай - 6
- Магаданская область - 5
- Чукотский автономный округ - 4
- Севастополь - 3
- Еврейская автономная область - 2
За весь период выписано - 412 650 человек.
За сутки подтверждено 154 летальных случая с коронавирусом:
- Москва - 35
- Санкт-Петербург - 31
- Московская область - 12
- Ростовская область - 5
- Нижегородская область - 5
- Красноярский край - 5
- Тульская область - 4
- Архангельская область - 4
- Воронежская область - 3
- Самарская область - 3
- Ульяновская область - 3
- Ханты-Мансийский автономный округ - 3
- Иркутская область - 3
- Новосибирская область - 3
- Курская область - 2
- Орловская область - 2
- Ленинградская область - 2
- Мурманская область - 2
- Республика Адыгея - 2
- Краснодарский край - 2
- Волгоградская область - 2
- Ставропольский край - 2
- Свердловская область - 2
- Алтайский край - 2
- Приморский край - 2
- Амурская область - 2
- Владимирская область - 1
- Ивановская область - 1
- Тверская область - 1
- Псковская область - 1
- Астраханская область - 1
- Республика Дагестан - 1
- Оренбургская область - 1
- Пензенская область - 1
- Республика Саха (Якутия) - 1
- Забайкальский край - 1
- Хабаровский край - 1
За весь период от коронавируса умерло 9 320 человек.