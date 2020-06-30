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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В России выявлено 6693 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 6 693 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 30,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 154 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 9 220 человек.
  1. Москва - 745
  2. Московская область - 301
  3. Ханты-Мансийский АО - 279
  4. Свердловская область - 276
  5. Санкт-Петербург - 253
  6. Ямало-Ненецкий АО - 248
  7. Иркутская область - 242
  8. Нижегородская область - 203
  9. Воронежская область - 179
  10. Челябинская область - 144
  11. Красноярский край - 144
  12. Республика Тыва - 125
  13. Мурманская область - 118
  14. Саратовская область - 110
  15. Новосибирская область - 109
  16. Ульяновская область - 106
  17. Архангельская область - 102
  18. Волгоградская область - 95
  19. Ростовская область - 94
  20. Омская область - 82
  21. Хабаровский край - 81
  22. Приморский край - 80
  23. Ставропольский край - 78
  24. Оренбургская область - 77
  25. Пензенская область - 77
  26. Алтайский край - 76
  27. Тульская область - 73
  28. Карачаево-Черкесская Республика - 72
  29. Ивановская область - 70
  30. Тюменская область - 69
  31. Брянская область - 65
  32. Республика Дагестан - 65
  33. Забайкальский край - 62
  34. Белгородская область - 60
  35. Краснодарский край - 60
  36. Курская область - 59
  37. Томская область - 57
  38. Пермский край - 54
  39. Республика Коми - 53
  40. Кабардино-Балкарская Республика - 52
  41. Республика Адыгея - 51
  42. Чувашская Республика - 51
  43. Самарская область - 51
  44. Ленинградская область - 50
  45. Владимирская область - 48
  46. Тверская область - 48
  47. Тамбовская область - 46
  48. Республика Башкортостан - 46
  49. Калужская область - 45
  50. Новгородская область - 45
  51. Республика Саха (Якутия) - 45
  52. Камчатский край - 45
  53. Ярославская область - 44
  54. Рязанская область - 43
  55. Республика Татарстан - 41
  56. Кемеровская область - 40
  57. Липецкая область - 38
  58. Республика Бурятия - 38
  59. Смоленская область - 37
  60. Псковская область - 35
  61. Республика Мордовия - 35
  62. Кировская область - 35
  63. Орловская область - 33
  64. Курганская область - 33
  65. Республика Алтай - 33
  66. Магаданская область - 33
  67. Астраханская область - 31
  68. Республика Марий Эл - 29
  69. Сахалинская область - 29
  70. Республика Карелия - 28
  71. Республика Хакасия - 28
  72. Республика Ингушетия - 27
  73. Амурская область - 25
  74. Республика Северная Осетия - 22
  75. Вологодская область - 21
  76. Удмуртская Республика - 20
  77. Костромская область - 18
  78. Калининградская область - 10
  79. Севастополь - 6
  80. Чеченская Республика - 5
  81. Республика Крым - 4
  82. Ненецкий АО - 2
  83. Республика Калмыкия - 2
  84. Еврейская АО - 2
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  1. Чукотский автономный округ - 0%
  2. Республика Калмыкия - 0,1%
  3. г. Москва - 0,3%
  4. Калининградская область - 0,4%
  5. Московская область, Еврейская автономная оласть 0,5%
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 9 220 человек:
  • Москва - 2295
  • Московская область - 918
  • Нижегородская область - 403
  • Санкт-Петербург - 254
  • Ростовская область - 228
  • Ханты-Мансийский автономный округ- 196
  • Красноярский край - 188
  • Иркутская область - 170
  • Белгородская область - 159
  • Ярославская область - 153
  • Владимирская область - 151
  • Пензенская область - 150
  • Свердловская область - 150
  • Забайкальский край - 146
  • Архангельская область - 139
  • Саратовская область - 138
  • Республика Башкортостан - 125
  • Алтайский край - 123
  • Тверская область - 121
  • Орловская область - 117
  • Томская область - 116
  • Ставропольский край - 113
  • Рязанская область - 108
  • Тамбовская область - 105
  • Новосибирская область - 104
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 96
  • Республика Саха (Якутия) - 95
  • Ульяновская область - 94
  • Республика Дагестан - 93
  • Кабардино-Балкарская Республика - 90
  • Калужская область - 83
  • Курская область - 83
  • Амурская область - 82
  • Самарская область - 79
  • Калининградская область - 76
  • Камчатский край - 76
  • Краснодарский край - 70
  • Карачаево-Черкесская Республика - 70
  • Псковская область - 66
  • Смоленская область - 60
  • Приморский край - 57
  • Сахалинская область - 57
  • Тюменская область - 56
  • Ивановская область - 54
  • Республика Тыва - 54
  • Воронежская область - 52
  • Тульская область - 52
  • Республика Коми - 50
  • Республика Мордовия - 42
  • Новгородская область - 40
  • Волгоградская область - 39
  • Липецкая область - 38
  • Кировская область - 37
  • Республика Бурятия - 36
  • Удмуртская Республика - 28
  • Костромская область - 27
  • Республика Карелия - 27
  • Вологодская область - 27
  • Хабаровский край - 27
  • Челябинская область - 25
  • Оренбургская область - 23
  • Республика Крым - 22
  • Пермский край - 22
  • Кемеровская область - 21
  • Омская область - 21
  • Республика Северная Осетия-Алания - 20
  • Астраханская область - 18
  • Республика Чувашия - 18
  • Республика Хакасия - 18
  • Ленинградская область - 15
  • Мурманская область - 15
  • Республика Калмыкия - 13
  • Чеченская Республика - 13
  • Брянская область - 12
  • Республика Адыгея - 11
  • Республика Ингушетия - 9
  • Республика Татарстан - 8
  • Курганская область - 7
  • Республика Марий Эл - 6
  • Республика Алтай - 6
  • Магаданская область - 5
  • Чукотский автономный округ - 4
  • Севастополь - 3
  • Еврейская автономная область - 2

За весь период выписано - 412 650 человек.

За сутки подтверждено 154 летальных случая с коронавирусом:
  • Москва - 35
  • Санкт-Петербург - 31
  • Московская область - 12
  • Ростовская область - 5
  • Нижегородская область - 5
  • Красноярский край - 5
  • Тульская область - 4
  • Архангельская область - 4
  • Воронежская область - 3
  • Самарская область - 3
  • Ульяновская область - 3
  • Ханты-Мансийский автономный округ - 3
  • Иркутская область - 3
  • Новосибирская область - 3
  • Курская область - 2
  • Орловская область - 2
  • Ленинградская область - 2
  • Мурманская область - 2
  • Республика Адыгея - 2
  • Краснодарский край - 2
  • Волгоградская область - 2
  • Ставропольский край - 2
  • Свердловская область - 2
  • Алтайский край - 2
  • Приморский край - 2
  • Амурская область - 2
  • Владимирская область - 1
  • Ивановская область - 1
  • Тверская область - 1
  • Псковская область - 1
  • Астраханская область - 1
  • Республика Дагестан - 1
  • Оренбургская область - 1
  • Пензенская область - 1
  • Республика Саха (Якутия) - 1
  • Забайкальский край - 1
  • Хабаровский край - 1

За весь период от коронавируса умерло 9 320 человек.

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