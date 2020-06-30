В России выявлено 6693 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 6 693 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 30,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 154 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 9 220 человек.

Москва - 745 Московская область - 301 Ханты-Мансийский АО - 279 Свердловская область - 276 Санкт-Петербург - 253 Ямало-Ненецкий АО - 248 Иркутская область - 242 Нижегородская область - 203 Воронежская область - 179 Челябинская область - 144 Красноярский край - 144 Республика Тыва - 125 Мурманская область - 118 Саратовская область - 110 Новосибирская область - 109 Ульяновская область - 106 Архангельская область - 102 Волгоградская область - 95 Ростовская область - 94 Омская область - 82 Хабаровский край - 81 Приморский край - 80 Ставропольский край - 78 Оренбургская область - 77 Пензенская область - 77 Алтайский край - 76 Тульская область - 73 Карачаево-Черкесская Республика - 72 Ивановская область - 70 Тюменская область - 69 Брянская область - 65 Республика Дагестан - 65 Забайкальский край - 62 Белгородская область - 60 Краснодарский край - 60 Курская область - 59 Томская область - 57 Пермский край - 54 Республика Коми - 53 Кабардино-Балкарская Республика - 52 Республика Адыгея - 51 Чувашская Республика - 51 Самарская область - 51 Ленинградская область - 50 Владимирская область - 48 Тверская область - 48 Тамбовская область - 46 Республика Башкортостан - 46 Калужская область - 45 Новгородская область - 45 Республика Саха (Якутия) - 45 Камчатский край - 45 Ярославская область - 44 Рязанская область - 43 Республика Татарстан - 41 Кемеровская область - 40 Липецкая область - 38 Республика Бурятия - 38 Смоленская область - 37 Псковская область - 35 Республика Мордовия - 35 Кировская область - 35 Орловская область - 33 Курганская область - 33 Республика Алтай - 33 Магаданская область - 33 Астраханская область - 31 Республика Марий Эл - 29 Сахалинская область - 29 Республика Карелия - 28 Республика Хакасия - 28 Республика Ингушетия - 27 Амурская область - 25 Республика Северная Осетия - 22 Вологодская область - 21 Удмуртская Республика - 20 Костромская область - 18 Калининградская область - 10 Севастополь - 6 Чеченская Республика - 5 Республика Крым - 4 Ненецкий АО - 2 Республика Калмыкия - 2 Еврейская АО - 2 Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Чукотский автономный округ - 0% Республика Калмыкия - 0,1% г. Москва - 0,3% Калининградская область - 0,4% Московская область, Еврейская автономная оласть 0,5% За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 9 220 человек: Москва - 2295

Московская область - 918

Нижегородская область - 403

Санкт-Петербург - 254

Ростовская область - 228

Ханты-Мансийский автономный округ- 196

Красноярский край - 188

Иркутская область - 170

Белгородская область - 159

Ярославская область - 153

Владимирская область - 151

Пензенская область - 150

Свердловская область - 150

Забайкальский край - 146

Архангельская область - 139

Саратовская область - 138

Республика Башкортостан - 125

Алтайский край - 123

Тверская область - 121

Орловская область - 117

Томская область - 116

Ставропольский край - 113

Рязанская область - 108

Тамбовская область - 105

Новосибирская область - 104

Ямало-Ненецкий автономный округ - 96

Республика Саха (Якутия) - 95

Ульяновская область - 94

Республика Дагестан - 93

Кабардино-Балкарская Республика - 90

Калужская область - 83

Курская область - 83

Амурская область - 82

Самарская область - 79

Калининградская область - 76

Камчатский край - 76

Краснодарский край - 70

Карачаево-Черкесская Республика - 70

Псковская область - 66

Смоленская область - 60

Приморский край - 57

Сахалинская область - 57

Тюменская область - 56

Ивановская область - 54

Республика Тыва - 54

Воронежская область - 52

Тульская область - 52

Республика Коми - 50

Республика Мордовия - 42

Новгородская область - 40

Волгоградская область - 39

Липецкая область - 38

Кировская область - 37

Республика Бурятия - 36

Удмуртская Республика - 28

Костромская область - 27

Республика Карелия - 27

Вологодская область - 27

Хабаровский край - 27

Челябинская область - 25

Оренбургская область - 23

Республика Крым - 22

Пермский край - 22

Кемеровская область - 21

Омская область - 21

Республика Северная Осетия-Алания - 20

Астраханская область - 18

Республика Чувашия - 18

Республика Хакасия - 18

Ленинградская область - 15

Мурманская область - 15

Республика Калмыкия - 13

Чеченская Республика - 13

Брянская область - 12

Республика Адыгея - 11

Республика Ингушетия - 9

Республика Татарстан - 8

Курганская область - 7

Республика Марий Эл - 6

Республика Алтай - 6

Магаданская область - 5

Чукотский автономный округ - 4

Севастополь - 3

Еврейская автономная область - 2 За весь период выписано - 412 650 человек. За сутки подтверждено 154 летальных случая с коронавирусом: Москва - 35

Санкт-Петербург - 31

Московская область - 12

Ростовская область - 5

Нижегородская область - 5

Красноярский край - 5

Тульская область - 4

Архангельская область - 4

Воронежская область - 3

Самарская область - 3

Ульяновская область - 3

Ханты-Мансийский автономный округ - 3

Иркутская область - 3

Новосибирская область - 3

Курская область - 2

Орловская область - 2

Ленинградская область - 2

Мурманская область - 2

Республика Адыгея - 2

Краснодарский край - 2

Волгоградская область - 2

Ставропольский край - 2

Свердловская область - 2

Алтайский край - 2

Приморский край - 2

Амурская область - 2

Владимирская область - 1

Ивановская область - 1

Тверская область - 1

Псковская область - 1

Астраханская область - 1

Республика Дагестан - 1

Оренбургская область - 1

Пензенская область - 1

Республика Саха (Якутия) - 1

Забайкальский край - 1

Хабаровский край - 1 За весь период от коронавируса умерло 9 320 человек.