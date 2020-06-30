В Ростуризме назвали сроки возвращения иностранных туристов

Иностранные туристы смогут вернуться в Россию к концу этого года, если будет благополучной эпидемиологическая ситуация, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе видеоконференции в "РГ".

"У нас ключевая мера для въездного туризма - это старт электронной визы с 1 января 2021 года на территории всей страны. Планы в силе. Будем надеяться, что эпидемиологическая ситуация будет только улучшаться, и, действительно, не позднее 1 января 2021 года мы сможем принять долгожданных иностранных туристов", - сказала Зарина Догузова.

Сейчас электронная виза действует в пропускных пунктах в Санкт-Петербурге, Калининграде и на Дальнем Востоке для граждан некоторых стран. С 1 января 2021 года она должна заработать на территории всей страны.