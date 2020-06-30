В США ожидают до 100 тысяч новых случаев коронавируса в сутки

Если сохранятся нынешние тенденции, то прирост новых случаев заболевания коронавирусом в США может составить до 100 тысяч в сутки. Об этом заявил один из ведущих американских инфекционистов Энтони Фаучи, выступая 30 июня на слушаниях в комитете Сената США.

По словам ученого, "ситуация будет очень тревожной", хотя предсказать ее развитие точно крайне сложно.

Фаучи также отметил, что нельзя уделять все внимание только тем регионам, где наблюдается вспышка заболеваемости в настоящий момент, поскольку другие, более спокойные в этом плане штаты, тоже уязвимы.

В настоящее время США лидируют по количеству заболеваний коронавирусом, там зафиксировано 2,6 миллиона случаев, 129 тысяч человек скончались.