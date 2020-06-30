В уголовном деле Михаила Ефремова появился еще один потерпевший

Число потерпевших в резонансном уголовном деле актера Ефремова увеличилось на одного человека. Добавился старший сын Захарова. Теперь потерпевших четверо: вдова погибшего Сергея Захарова, его старший и младший сыновья, а также брат погибшего.

Потерпевшим гражданина признает следователь, который ведет дело, о чем составляется специальный протокол.

Как отметил адвокат трех потерпевших - вдовы, брата и младшего сына Александра Добровинского, у старшего сына Захарова свой адвокат. Об этом защитник заявил информагентствам.

Напомним, что ночью 8 июня у дома 3 на Смоленской площади актер Михаил Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу, где врезался в фургон. Водитель фургона спустя несколько часов скончался в больнице. Артисту было предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, убил человека. По закону ему грозит от 5 до 12 лет колонии.

В крови Ефремова кроме алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. После этого было возбуждено еще одно дело - о торговле наркотиками.