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30.06.2020 15:10
Рубрика: Происшествия

В уголовном деле Михаила Ефремова появился еще один потерпевший

Текст: Наталья Козлова

Число потерпевших в резонансном уголовном деле актера Ефремова увеличилось на одного человека. Добавился старший сын Захарова. Теперь потерпевших четверо: вдова погибшего Сергея Захарова, его старший и младший сыновья, а также брат погибшего.

Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
Адвокат: Михаил Ефремов перенес сердечный приступ

Потерпевшим гражданина признает следователь, который ведет дело, о чем составляется специальный протокол.

Как отметил адвокат трех потерпевших - вдовы, брата и младшего сына Александра Добровинского, у старшего сына Захарова свой адвокат. Об этом защитник заявил информагентствам.

Напомним, что ночью 8 июня у дома 3 на Смоленской площади актер Михаил Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу, где врезался в фургон. Водитель фургона спустя несколько часов скончался в больнице. Артисту было предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, убил человека. По закону ему грозит от 5 до 12 лет колонии.

В крови Ефремова кроме алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. После этого было возбуждено еще одно дело - о торговле наркотиками.

Происшествия Правосудие Следствие ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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